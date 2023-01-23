В Западном и Южном военных округах сменили командующих

Генерал-полковник Сергей Кузовлев возглавил Южный военный округ, рассказал РБК источник, знакомый с кадровым решением, и подтвердил источник, близкий к Минобороны.

Западный военный округ, которым раньше командовал Сергей Кузовлев, возглавил генерал-лейтенант Евгений Никифоров, сообщили источники РБК.

Кузовлева назначили командующим Западного военного округа чуть больше месяца назад — 13 декабря 2022 года. С ноября 2020 года по февраль 2021-го он командовал группировкой войск российских вооруженных сил в Сирии, до этого — подразделениями Западного и Южного военного округов.

Никифоров с 2020 года был начальником штаба — первым заместителем командующего войсками Восточного военного округа, до этого — заместителем командующего войсками Западного военного округа.

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