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В Западном и Южном военных округах сменили командующих

В Западном и Южном военных округах сменили командующих

Евгений Никифоров Сергей Кузовлев

Генерал-полковник Сергей Кузовлев возглавил Южный военный округ, рассказал РБК источник, знакомый с кадровым решением, и подтвердил источник, близкий к Минобороны.

Западный военный округ, которым раньше командовал Сергей Кузовлев, возглавил генерал-лейтенант Евгений Никифоров, сообщили источники РБК.

Кузовлева назначили командующим Западного военного округа чуть больше месяца назад — 13 декабря 2022 года. С ноября 2020 года по февраль 2021-го он командовал группировкой войск российских вооруженных сил в Сирии, до этого — подразделениями Западного и Южного военного округов.

Никифоров с 2020 года был начальником штаба — первым заместителем командующего войсками Восточного военного округа, до этого — заместителем командующего войсками Западного военного округа. 

Материал дополняется

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Петр Канаев Петр Канаев
Минобороны Южный военный округ Сергей Шойгу Западный военный округ Сергей Кузовлев Евгений Никифоров

Сергей Шойгу

политик, министр обороны России

21 мая 1955 года
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