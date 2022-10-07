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В Восточном военном округе сменился командующий

Его возглавил Герой России Мурадов, следует из записи в ЕГРЮЛ, информацию о перестановках подтвердил источник РБК. Этим летом Минобороны сообщило, что он руководит группировкой «Восток» в операции на Украине
Рустам Мурадов
Рустам Мурадов (Фото: Арам Нерсесян / РИА Новости)

Руководителем объединенного стратегического командования войсками Восточного военного округа (ВВО) стал генерал-лейтенант Рустам Мурадов, которого Минобороны в июле назвало командующим российской группировкой войск «Восток» на Украине, следует из данных ЕГРЮЛ и СПАРК. Минобороны в июле назвало генерала Мурадова командующим российской группировкой войск «Восток» на Украине.

Согласно данным ЕГРЮЛ и СПАРК, руководитель ВВО был назначен 5 октября. С ноября 2021 года этот пост занимал генерал-полковник Александр Чайко. Источник РБК, знакомый с кадровыми решениями, подтвердил перестановки.

На сайте Минобороны Чайко по-прежнему указан руководителем ВВО. Первым на изменение в ЕГРЮЛ обратил внимание RTVI. Минобороны России официально о назначениях не сообщало. РБК направил запрос в ведомство.

Глава Дагестана и бывший первый замглавы Росгвардии генерал-полковник Сергей Меликов уже поздравил Мурадова с назначением. «Считаю это решение верным. Рустам Усманович всегда был лидером, который вел за собой других, стратегом, который принимает правильные решения, мужественным бойцом, который первым идет в атаку. Уверен, эти его качества, а еще военное образование и боевой опыт, полученный в самых горячих точках: в Чечне и Сирии, — помогут блестяще справиться с боевыми задачами. Горжусь дружбой с этим мужественным человеком! Рустам Усманович, желаю Вам военной удачи, а в том, что боевые успехи под Вашим началом будут, мы не сомневаемся!» — написал глава Дагестана.

На этом посту Мурадов сменил генерал-полковника Александра Чайко. А тот, в свою очередь, стал командующим округа в ноябре 2021 года вместо генерал-полковника Геннадия Жидко, который занимал этот пост с 2018 года. При этом из данных ЕГРЮЛ следует, что Мурадов сменил Жидко. В картотеке тот значится руководителем округа с 6 июля 2022 года, когда он сменил Чайко.

Мурадов родился в Дагестане в 1973 году, окончил Санкт-Петербургское высшее общевойсковое командное училище, Общевойсковую академию Вооруженных сил и Военную академию Генштаба. Во время вторжения боевиков в Дагестан в 1999 году был начальником штаба — заместителем командира разведывательного батальона. Во время операции в Сирии занимал должность военного советника.

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С ноября 2020 года по мая 2021-го Мурадов командовал российскими миротворцами в Нагорном Карабахе. Имеет звание Героя России, ордена «За заслуги перед Отечеством» IV и III степеней, а также орден Мужества. В конце февраля попал под санкции Евросоюза.

Чайко до назначения на пост командующего Восточным военным округом командовал группировкой Вооруженных сил России в Сирии, а до этого занимал посты начальника Генштаба, а также был первым заместителем командующего войсками ВВО.

В ноябре 2021 года Чайко вместо Жидко стал командующим ВВО. Жидко тогда назначили заместителем министра обороны. 28 июля президент Владимир Путин назначил вместо Жидко заместителем главы Минобороны — начальником Главного военно-политического управления Вооруженных сил генерал-полковника Виктора Горемыкина.

В начале октября командующий сменился и у Западного военного округа, писал РБК. Вместо генерал-полковника Александра Журавлева на этот пост был назначен генерал-лейтенант Роман Бердников. Ранее он был командующим общевойсковым объединением Восточного военного округа, а затем командовал группировкой российских войск в Сирии.

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Виктория Полякова Виктория Полякова, Петр Канаев Петр Канаев
При участии
Екатерина Костина
Восточный военный округ командование Минобороны Военная операция на Украине Рустам Мурадов
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