Минобороны назвало командующего группировкой «Восток» на Украине

Герой России Рустам Мурадов является замкомандующего ЮВО. Ранее он был командующим российскими миротворцами в Нагорном Карабахе, служил в Сирии и участвовал в подавлении вторжения в Дагестан в 1999 году

Рустам Мурадов (Фото: Арам Нерсесян / РИА Новости)

Группировкой «Восток» в спецоперации на Украине командует генерал-лейтенант Рустам Мурадов, сообщили в Минобороны. С 2019 года Мурадов является замкомандующего войсками Южного военного округа (ЮВО).

«Командующий группировки «Восток» генерал-лейтенант Рустам Мурадов доложил главе российского военного ведомства о текущей обстановке и ходе выполнения поставленных боевых задач по разгрому сил противника в зоне ответственности», — говорится в сообщении Минобороны по итогам инспекции группировки главой ведомства Сергеем Шойгу.

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В министерстве также сообщили, что Шойгу дал Мурадову указание сделать приоритетным поражение средств большой дальности ВСУ, из которых, по данным ведомства, «ведутся обстрелы жилых кварталов населенных пунктов Донбасса и осуществляются намеренные поджоги полей с пшеницей, а также хранилищ с зерновыми».

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Мурадов родился в Дагестане в 1973 году, окончил Санкт-Петербургское высшее общевойсковое командное училище, Общевойсковую академию Вооруженных сил и Военную академию Генштаба. Во время вторжения боевиков в Дагестан в 1999 году Мурадов занимал пост начальника штаба — заместителя командира разведывательного батальона. В ходе операции в Сирии был военным советником.

Мурадов до мая прошлого года командовал миротворческими силами в Нагорном Карабахе, он занимал этот пост с ноября 2020 года (тогда Россия, Армения и Азербайджан согласовали заявление о прекращении боев и введении миротворцев). 28 февраля Мурадов попал под санкции ЕС.

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Имеет звание Героя России, ордена «За заслуги перед Отечеством» IV и III степеней, Мужества.

В конце июня Минобороны назвало командующих группировкой «Центр» и южной группировкой войск. Ими являются генерал-полковник Александр Лапин и генерал армии Сергей Суровикин.