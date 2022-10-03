В Западном военном округе сменился командующий

Вместо генерал-полковника Александра Журавлева назначен генерал-майор Роман Бердников, говорит источник РБК и показывают данные ЕГРЮЛ

Генерал-майор Роман Бердников возглавил командование Западного военного округа (ЗВО), ранее округом руководил генерал-полковник Александр Журавлев, следует из данных ЕГРЮЛ на 2 октября. Информацию о смене командующего ЗВО подтвердил знакомый с кадровыми перестановками источник РБК.

На сайте Минобороны руководителем сил ЗВО по-прежнему указан генерал-полковник Александр Журавлев, а Бердников — командующим 29-й общевойсковой армией.

РБК направил запрос в Министерство обороны.

Генерал-майор Роман Бердников ранее был командующим общевойсковым объединением Восточного военного округа, а позже командовал группировкой российских войск в Сирии.

Журавлев — уроженец Тюменской области. В 2010 году был назначен командующим общевойсковой армией Приволожско-Уральского военного округа, в 2013 году — заместителем командующего войсками Центрального военного округа, с мая 2015 был начальником штаба и первым замом командующего войсками Южного военного округа.

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В 2016 — 2018 годах командовал группировкой вооруженных сил России в Сирии, с ноября 2017 года — командующий войсками Восточного военного округа.

Руководителем сил Западного военного округа Журавлев стал осенью 2018 года. В том же году указом президента России Владимира Путина ему просвоили звание Герой России. За время службы был отмечен наградами, в том числе «За заслуги перед Отечеством» I степени.

В мае, как сообщало Минобороны, Журавлев вручал награды военнослужащим за проявление мужества и героизма в ходе специальной военной операции на Украине.