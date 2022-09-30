Путин предложил сменить прокуроров четырех регионов и ЗВО

Предложены кандидатуры на пост прокуроров Чукотского автономного округа, Новосибирской области, Мордовии и Ставропольского края, а также военного прокурора ЗВО. Совфед сообщит результаты рассмотрения 4 октября

Комитеты Совета Федерации 3 октября рассмотрят предложенные президентом кандидатуры на должности прокуроров, сообщил глава комитета по конституционному законодательству Андрей Клишас.

Сергей Заряев претендует на должность военного прокурора Западного военного округа. Сейчас, согласно данным на сайте Главной военной прокуратуры, он является прокурором Восточного военного округа.

Заместитель прокурора Москвы Дмитрий Бурко может возглавить прокуратуру Чукотского автономного округа, прокурор Ненецкого автономного округа Сергей Лапин — прокуратуру Мордовии. Прокурор Новгородской области Юрий Немкин может стать прокурором Ставропольского края, а прокурора Амурской области Александра Бучмана могут перевести на аналогичную должность в Новосибирской области.

О последней кадровой замене со ссылкой на источник еще в июле писал «Сибкрай». По данным издания, ожидается, что предшественник Бучмана Яков Хорошев уйдет в отпуск с последующим увольнением.

Срок полномочий прокуроров субъектов в России составляет пять лет.

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Результаты рассмотрения кандидатур объявят на заседании Совфеда 4 октября, отметил Клишас.