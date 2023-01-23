Арестович заявил о попытке России провести «изящную спецоперацию»

Москва в информационном поле преподносила боевые действия как молниеносную спецоперацию с «вежливыми людьми», Россия хотела добиться «отречения», но к началу марта характер конфликта не оставил для этого места, считает Арестович

Алексей Арестович (Фото: O_Arestovich_official / Telegram)

Российские войска первые пять дней спецоперации «пытались вести умную войну» с точечными ударами, «в каком-то смысле косплеили американцев», заявил бывший советник офиса украинского президента Алексей Арестович в интервью журналисту и политологу Юрию Романенко. Видеозапись опубликована на YouTube-канале Арестовича.

«Я понимал, что они делали на информационном уровне. Они делали...Такая изящная, красивая, молниеносная, красивая спецоперация, где вежливые люди, не нанеся никакого ущерба ни котенку, ни ребенку, значит, ликвидировали немногих сопротивляющихся. И даже не ликвидировали, они с сожалением ликвидировали — они типа предлагали сдаться, перейти на сторону, понять и так далее», — пояснил он.

Спустя пять дней конфликт «показал свою звериную сущность», считает Арестович, пояснив, что «при таком сопротивлении» не может идти речь об изящных действиях. Он выразил уверенность, что «они не хотели никого убивать», намереваясь предложить «подписать отречение». «Мы вас еще в музее будем показывать, будете на даче писать какую-то книжку, мемуары», — предположил Арестович ход мыслей российских военных.

Арестович покинул должность советника офиса Зеленского в середине января. Он попал в центр скандала после заявления о том, что ракета, попавшая в жилой дом в Днепре, была сбита украинскими силами ПВО. После этого советник несколько раз принес извинения.

Россия начала военную операцию на Украине в ночь на 24 февраля, на следующий день президент Владимир Путин призвал украинских военнослужащих «брать власть в своих руки». «Похоже, нам с вами будет легче договориться, чем с этой шайкой наркоманов и неонацистов, которая засела в Киеве и взяла в заложники весь украинский народ», — посчитал он. Глава МИД Сергей Лавров говорил, что Москва хочет освободить украинский народ «от гнета», а представитель министерства Мария Захарова при этом настаивала, что планов свергать нынешнюю власть нет. В Минобороны с первого дня боевых действий утверждали, что наносят удары высокоточным оружием только по военной инфраструктуре соседнего государства.