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Отравление Навального ,  
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Правозащитники сообщили о более 3 тыс. задержанных на митингах в России

В «ОВД-Инфо» сообщили о 3068 задержанных. Более трети от общего числа — в Москве. На втором месте Петербург, где задержали 466 человек. Митинги в поддержку Навального 23 января прошли по всей России
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Во время протестных митингов в поддержку оппозиционера Алексея Навального по всей России задержали более 3 тыс. человек. Об этом сообщает «ОВД-Инфо».

Правозащитники сообщают, что на 23:43 мск всего по стране задержали 3068 человек. Больше всего их в Москве — 1167. На втором месте — Санкт-Петербург (466 задержанных), на третьем — Новосибирск (96 человек).

Ранее правозащитники сообщали о почти 2,7 тыс. задержанных. По данным детского омбудсмена Анны Кузнецовой, среди них более 300 несовершеннолетних.

Акции в поддержку Алексея Навального и столкновения с полицией. Главное
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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

В Москве задержания проводились не только на Пушкинской и Трубной площадях, Цветном бульваре, где проходил основная протестная акция, но и около СИЗО «Матросская тишина», где сейчас находится Навальный.

23 января в городах России прошли несанкционированные акции протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального, задержанного по прилету в Россию в аэропорту Шереметьево 17 января и затем арестованного на месяц по делу «Ив Роше». Во время митингов произошли столкновения демонстрантов с сотрудниками правоохранительных органов, возбудили несколько уголовных дел.

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Автор
Михаил Котляр
митинги Алексей Навальный задержания Россия
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