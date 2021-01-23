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Правозащитники сообщили о более 1 тыс. задержанных на акциях в Москве

К 21:30 задержали 1045 человек. Ранее в ОНК сообщали о более чем 600 задержанных в столице. Протесты в Москве начались на Пушкинской площади, после столкновения с силовиками они переместились к Цветному бульвару и Садовому кольцу
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

В Москве на митингах в поддержку оппозиционера Алексея Навального, арестованного на 30 дней, задержали в общей сложности более 1 тыс. человек. Об этом сообщает «ОВД-Инфо».

По данным портала, на 22:30 в столице было 1045 задержанных. Ранее ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алексей Мельников сообщал о более чем 600 задержанных в столице.

По всей России, как сообщают правозащитники, задержали уже 2662 человек. Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова рассказала, что среди них более 300 несовершеннолетних.

В Москве завели несколько уголовных дел после акции протеста
Политика
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

В Москве митинг проходил на Пушкинской площади, затем демонстранты переместились на Страстной бульвар. После столкновения с полицией участники несанкционированной акции выдвинулись в сторону Трубной площади и Цветного бульвара, откуда их выдавили силовики.

Около цирка Никулина некоторые протестующие начали закидывать полицейские машины и автобусы снежками, бить по ним руками и ногами. После этого сотрудники правоохранительных органов оттеснили их в сторону Садового кольца. В московском департаменте транспорта сообщили, что из-за процессий митингующих автомобильное движение в этом районе было заблокировано.

Часть протестующих дошла до СИЗО «Матросская тишина», где сидит Навальный. Оттуда их после ряда стычек и задержаний вытеснили силовики.

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В крупных российских городах в субботу проходят несогласованные протестные акции в поддержку Навального, которого задержали 17 января после прилета в Москву из Германии, где он был на лечение. На следующий день оппозиционера арестовали на 30 суток по делу «Ив Роше». ФСИН обвиняет политика в неоднократном нарушении условий его наказания и просит заменить условный срок на реальный — оппозиционер не отмечался в ведомстве, когда был на территории Германии, его испытательный срок заканчивался 30 декабря.

Автор
Михаил Котляр
Москва митинг задержания Алексей Навальный
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