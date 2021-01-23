Правозащитники сообщили о более 1 тыс. задержанных на акциях в Москве

К 21:30 задержали 1045 человек. Ранее в ОНК сообщали о более чем 600 задержанных в столице. Протесты в Москве начались на Пушкинской площади, после столкновения с силовиками они переместились к Цветному бульвару и Садовому кольцу

Фото: Владислав Шатило / РБК

В Москве на митингах в поддержку оппозиционера Алексея Навального, арестованного на 30 дней, задержали в общей сложности более 1 тыс. человек. Об этом сообщает «ОВД-Инфо».

По данным портала, на 22:30 в столице было 1045 задержанных. Ранее ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алексей Мельников сообщал о более чем 600 задержанных в столице.

По всей России, как сообщают правозащитники, задержали уже 2662 человек. Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова рассказала, что среди них более 300 несовершеннолетних.

В Москве митинг проходил на Пушкинской площади, затем демонстранты переместились на Страстной бульвар. После столкновения с полицией участники несанкционированной акции выдвинулись в сторону Трубной площади и Цветного бульвара, откуда их выдавили силовики.