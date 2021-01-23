Полиция задержала протестующих возле СИЗО, где сидит Навальный

«ОВД-Инфо» сообщает о 18 задержанных. Силовики оттеснили протестующих от СИЗО и оцепили часть улицы, примыкающую к «Матросской тишине»

Фото: Владислав Шатило / РБК

Сотрудники правоохранительных органов задержали несколько человек возле следственного изолятора «Матросская тишина», где содержится оппозиционер Алексей Навальный, в поддержку которого днем прошла несанкционированная акция в центре Москвы. Об этом сообщает ТАСС и «РИА Новости».

По данным агентств, у задержанных проверили документы и отправили в автозак. «Медиазона» передает, что силовики задержали трех человек. Позднее «ОВД-Инфо» сообщило, что в автозаке от «Матросской тишины» везут по меньшей мере 18 человек. Их планируют доставить в отдел полиции по району Метрогородок, сообщили правозащитникам сами задержанные.

Корреспондент РБК сообщает, что улицу Матросская тишина оцепили. По его словам, журналистов пускают только при наличии редакционного задания.