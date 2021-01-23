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Полиция задержала протестующих возле СИЗО, где сидит Навальный

«ОВД-Инфо» сообщает о 18 задержанных. Силовики оттеснили протестующих от СИЗО и оцепили часть улицы, примыкающую к «Матросской тишине»
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Сотрудники правоохранительных органов задержали несколько человек возле следственного изолятора «Матросская тишина», где содержится оппозиционер Алексей Навальный, в поддержку которого днем прошла несанкционированная акция в центре Москвы. Об этом сообщает ТАСС и «РИА Новости».

По данным агентств, у задержанных проверили документы и отправили в автозак. «Медиазона» передает, что силовики задержали трех человек. Позднее «ОВД-Инфо» сообщило, что в автозаке от «Матросской тишины» везут по меньшей мере 18 человек. Их планируют доставить в отдел полиции по району Метрогородок, сообщили правозащитникам сами задержанные.

Фото:Владислав Шатило / РБК Фото:Владислав Шатило / РБК Фото:Владислав Шатило / РБК Фото:Владислав Шатило / РБК Фото:Владислав Шатило / РБК Фото:Владислав Шатило / РБК Фото:Владислав Шатило / РБК Фото:Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Корреспондент РБК сообщает, что улицу Матросская тишина оцепили. По его словам, журналистов пускают только при наличии редакционного задания.

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В целом, как сообщает ТАСС, обстановка возле «Матросской тишины» спокойная. Рядом со входом в изолятор в основном находятся журналисты.

В свою очередь, корреспондент РБК сообщает, что колонна протестующих дошла до Большого Матросского переулка. Митингующие кричали: «Леха, выходи!» и «Свободу!» Некоторые из них выкрикивали оскорбления в адрес силовиков, после чего начались задержания. «Полицейские по рации получают указания: «Блокировать жестко, не подпускать», — передал корреспондент. Во время задержаний в толпе зажгли дымовую шашку. Позже силовики зачистили часть улицы, примыкающую к СИЗО, и оцепили ее. Протестующие рассеялись по примыкающим дворам.

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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

В 18:00 мск «Росбалт», ссылаясь на очевидцев, сообщал, что близлежащие к СИЗО улицы были перекрыты. Квартал полностью оцепила полиция. «Медиазона» сообщает, что по состоянию на 19:30 мск подъезды к следственному изолятору перекрыли снегоуборочной техникой. «Туда никого не пускают. На ближайшей к СИЗО остановке стоят около 15 человек, но полицейские прогоняют их», — сообщает издание.

Несанкционированная акция в поддержку Навального началась днем 23 января на Пушкинской площади в Москве. Позднее участники митинга дошли до Цветного бульвара, откуда часть протестующих решила выдвинуться в сторону «Матросской тишины».

Акция в Москве в поддержку Алексея Навального. Фоторепортаж
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Авторы
Михаил Юшков, Маргарита Алехина, Владислав Шатило
Алексей Навальный «Матросская тишина» задержание
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