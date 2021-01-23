Омоновцы вытеснили протестующих с Марсового поля в Петербурге

Протестные акции проходили 23 января в поддержку Навального, арестованного в середине месяца после возвращения из Германии, где он проходил лечение и восстановление после отравления. На акции в Москве была задержана жена оппозиционера. В столице протестующие собрались на Пушкинской площади. По данным правозащитников, в городе задержаны 395 человек, всего в российских городах — 1338.

Следственный комитет возбудил несколько дел о призывах к массовым беспорядкам в день несогласованных акций в поддержку Навального.

Навальный был задержан в аэропорту Шереметьево 17 января, после того как вернулся из Германии. На следующий день его арестовали на 30 суток. ФСИН обвинила Навального в нарушении условий испытательного срока по делу «Ив Роше» — он не отмечался — и потребовала сменить условный срок на реальный.