Омоновцы вытеснили протестующих с Марсового поля в Петербурге
ОМОН вытеснил с Марсового поля в Санкт-Петербурге участников протестной акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального, сообщает корреспондент «РБК Санкт-Петербург».
Протестующие собрались на Сенатской площади, после чего отправились к Марсовому полю. Начались задержания. По данным «ОВД-Инфо» на 17:10, в городе задержаны 182 человека.
Местные СМИ сообщали, что участники акции смогли прорваться через оцепление ОМОНа на Невском проспекте.