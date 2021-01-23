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Правозащитники сообщили о 2,5 тыс. задержанных на акциях протеста

По данным правозащитников, число задержанных участников несогласованных митингов по всей России превысило 2,5 тыс. человек. В лидерах по количеству задержаний остаются Москва, Санкт-Петербург и Новосибирск.
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

В ходе протестных акций в России 23 января были задержан 2501 человек, следует из данных правозащитной организации «ОВД-Инфо» на 21:15.

Изначально в сообщении «ОВД-Инфо» говорилось о почти 3,5 тыс. задержанных. Позже организация сообщила, что данные были ошибочными и обновила информацию.

Несанкционированные акции протеста начались 23 января в ряде регионов России. Поводом стал арест 18 января оппозиционера Алексея Навального, который накануне прилетел из Германии.

Акция в Москве в поддержку Алексея Навального. Фоторепортаж
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По данным, которые в 14:40 озвучило МВД, в несогласованных митингах приняли участие примерно 4 тыс. человек. Информационное агентство Reuters называло число в 40 тыс.

Задержания прошли и у следственного изолятора «Матросская тишина», где сейчас находится Навальный.

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В Москве в отдельных местах произошли столкновения протестующих с полицией. Кроме того, участники акций обкидали снежками автозаки, приехавшие на место несогласованного митинга. В Петербурге протестующие дошли до Невского проспекта, а затем прорвались сквозь цепь сотрудников ОМОН.

Задержания осудили посольство США, а также Министерство иностранных дел и международного развития Великобритании. В то же время, глава Совета по правам человека при президенте не увидел нарушений при задержаниях, обвинив протестующих в участии в незаконных акциях. А российский МИД счел, что иностранные дипломаты вмешиваются во внутрироссийские дела.

Автор
Евгений Науменко
протесты задержанные Алексей Навальный
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