Правозащитники сообщили о 2,5 тыс. задержанных на акциях протеста

По данным правозащитников, число задержанных участников несогласованных митингов по всей России превысило 2,5 тыс. человек. В лидерах по количеству задержаний остаются Москва, Санкт-Петербург и Новосибирск.

Фото: Владислав Шатило / РБК

В ходе протестных акций в России 23 января были задержан 2501 человек, следует из данных правозащитной организации «ОВД-Инфо» на 21:15.

Изначально в сообщении «ОВД-Инфо» говорилось о почти 3,5 тыс. задержанных. Позже организация сообщила, что данные были ошибочными и обновила информацию.

Несанкционированные акции протеста начались 23 января в ряде регионов России. Поводом стал арест 18 января оппозиционера Алексея Навального, который накануне прилетел из Германии.

По данным, которые в 14:40 озвучило МВД, в несогласованных митингах приняли участие примерно 4 тыс. человек. Информационное агентство Reuters называло число в 40 тыс.