МВД проверит видео с ударившим женщину в живот силовиком в Петербурге

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В Санкт-Петербурге полиция проверит видео, на котором омоновец ударил женщину ногой в живот во время несогласованной протестной акции. Об этом РБК сообщил начальник управления информации ГУ МВД по городу Вячеслав Степченко.

«Изучаем это видео», — сказал он.

Инцидент произошел рядом с площадью Восстания, где задерживали протестующих. На видео, опубликованном «Фонтанкой», женщина подходит к полицейским, которые ведут задержанного, и спрашивает, зачем они его задержали. В этот момент один из полицейских бьет женщину в живот ногой, крича: «С проезжей части!»

По данным Telegram-канала Baza, пострадавшая при падении ударилась головой об асфальт, врачи обнаружили у нее сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму, гематому затылка. Медики оценивают состояние женщины как средней тяжести. В то же время «Фонтанка» пишет, что пока говорить о вышеуказанных травмах рано — женщину доставили в НИИ скорой помощи им. Джанилидзе, врачи только готовятся осмотреть ее.