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Отравление Навального ,  
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МВД проверит видео с ударившим женщину в живот силовиком в Петербурге

Video

В Санкт-Петербурге полиция проверит видео, на котором омоновец ударил женщину ногой в живот во время несогласованной протестной акции. Об этом РБК сообщил начальник управления информации ГУ МВД по городу Вячеслав Степченко.

«Изучаем это видео», — сказал он.

Инцидент произошел рядом с площадью Восстания, где задерживали протестующих. На видео, опубликованном «Фонтанкой», женщина подходит к полицейским, которые ведут задержанного, и спрашивает, зачем они его задержали. В этот момент один из полицейских бьет женщину в живот ногой, крича: «С проезжей части!»

По данным Telegram-канала Baza, пострадавшая при падении ударилась головой об асфальт, врачи обнаружили у нее сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму, гематому затылка. Медики оценивают состояние женщины как средней тяжести. В то же время «Фонтанка» пишет, что пока говорить о вышеуказанных травмах рано — женщину доставили в НИИ скорой помощи им. Джанилидзе, врачи только готовятся осмотреть ее.

Акция в Москве в поддержку Алексея Навального. Фоторепортаж
Фотогалерея 

23 января в крупных городах России, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге, прошли несогласованные протестные акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального, арестованного после возвращения в Москву из Германии, где он проходил лечение после отравления. ФСИН требует заменить его условный срок по делу «Ив Роше» (по нему оппозиционер получил 3,5 года) на реальный, суд рассмотрит это ходатайство 2 февраля.

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В Петербурге протестующие собрались на Сенатской площади, после чего отправились к Марсовому полю. Позже силовики вытеснили их оттуда. По данным «ОВД-Инфо» на 20:24, в городе задержаны 327 человек.

Навального задержали в аэропорту Шереметьево 17 января, после того как он вернулся из Германии. На следующий день его арестовали на 30 суток. ФСИН обвинила Навального в нарушении условий испытательного срока по делу «Ив Роше».

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