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Лидер демократов в сенате назвал срок начала процесса импичмента Трампа

Верхняя палата конгресса начнет рассматривать дело об импичменте на неделе с 8 февраля. До этого Сенат будет занят утверждением кандидатов на посты в администрации Байдена и законопроектом о помощи в условиях коронавируса
Чак Шумер
Чак Шумер (Фото: Susan Walsh / AP)

Слушания по делу об импичменте бывшего президента США Дональда Трампа в сенате стартуют на неделе, которая начинается 8 февраля. Об этом заявил лидер демократов в верхней палате конгресса Чак Шумер, передает Reuters.

Шумер ранее объявил, что палата представителей передаст сенату резолюцию об импичменте Трампа в понедельник, 25 января.

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Фото:Jae C. Hong / AP

«Мы все хотим оставить позади эту ужасную главу в истории нашей страны», — заявил конгрессмен (цитата по CNBC). По его словам, до начала рассмотрения дела об импичменте сенат «продолжит заниматься другими делами», в том числе утверждением кандидатов на должности в кабинете и работой над законопроектом о помощи в условиях пандемии коронавируса.

13 января за импичмент Трампа проголосовали 232 члена палаты представителей, в том числе десять республиканцев. Против высказались 197 конгрессменов. Таким образом он стал первым президентом США, дважды подвергшимся импичменту. Поводом для нынешнего стал погром, который сторонники бывшего главы государства устроили в здании Капитолия 6 января. Конгрессмены выдвинули обвинения к экс-президенту о подстрекательстве к беспорядкам.

По мнению оппонентов Трампа, его отказ признать поражение на выборах и подстрекательство сторонников привели к атаке на Капитолий. В ходе беспорядков погибли пять человек, в том числе офицер полиции, власти возбудили десятки дел о внутреннем терроризме, сотни участников штурма были задержаны.

Личный адвокат Трампа Рудольф Джулиани вошел в команду защиты бывшего главы государства по делу об импичменте. Она занимается подготовкой доводов о том, что утверждения Трампа о мошенничествах в рамках президентских выборов не являются подстрекательством к насилию. По мнению Джулиани, если защите удастся доказать, что заявления о фальсификациях на выборах хотя бы отчасти соответствуют действительности, это лишит демократов ключевого аргумента.

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Лидер республиканцев в американском сенате Митч Макконнелл предлагал перенести рассмотрение процедуры импичмента Трампа в верхней палате конгресса на середину февраля. Как писала The Washington Post, таким образом он хотел дать адвокатам Трампа больше времени на ознакомление с материалами дела.

Для вынесения обвинительного вердикта в сенате необходимы 67 голосов из ста. Год назад, когда конгрессмены голосовали по первому импичменту Трампа, этой планки достичь не удалось, он был оправдан.

Автор
Наталия Анисимова
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