Лидер демократов в сенате назвал срок начала процесса импичмента Трампа

Верхняя палата конгресса начнет рассматривать дело об импичменте на неделе с 8 февраля. До этого Сенат будет занят утверждением кандидатов на посты в администрации Байдена и законопроектом о помощи в условиях коронавируса

Чак Шумер (Фото: Susan Walsh / AP)

Слушания по делу об импичменте бывшего президента США Дональда Трампа в сенате стартуют на неделе, которая начинается 8 февраля. Об этом заявил лидер демократов в верхней палате конгресса Чак Шумер, передает Reuters.

Шумер ранее объявил, что палата представителей передаст сенату резолюцию об импичменте Трампа в понедельник, 25 января.

«Мы все хотим оставить позади эту ужасную главу в истории нашей страны», — заявил конгрессмен (цитата по CNBC). По его словам, до начала рассмотрения дела об импичменте сенат «продолжит заниматься другими делами», в том числе утверждением кандидатов на должности в кабинете и работой над законопроектом о помощи в условиях пандемии коронавируса.

13 января за импичмент Трампа проголосовали 232 члена палаты представителей, в том числе десять республиканцев. Против высказались 197 конгрессменов. Таким образом он стал первым президентом США, дважды подвергшимся импичменту. Поводом для нынешнего стал погром, который сторонники бывшего главы государства устроили в здании Капитолия 6 января. Конгрессмены выдвинули обвинения к экс-президенту о подстрекательстве к беспорядкам.