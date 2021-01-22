Сенат США получит резолюцию об импичменте Трампу 25 января

Чак Шумер (в центре) (Фото: Rod Lamkey / Global Look Press)

Лидер меньшинства в американском сенате Чак Шумер заявил, что 25 января палата представителей передаст представление об импичменте в отношении бывшего президента США Дональда Трампа, передает CNN заявление демократа, которое тот сделал, выступая в верхней палате конгресса

«Я поговорил со спикером [палаты представителей Нэнси] Пелоси, которая проинформировала меня, что передаст представление сенату в понедельник», — сообщил Шумер.

13 января палата представителей американского конгресса 232 голосами «за» поддержала импичмент. Против высказались 197 конгрессменов. Трамп стал первым президентом США, импичмент которому объявляли дважды. Поводом для нынешнего стал погром, который сторонники бывшего главы государства устроили в здании парламента — Капитолии.

Опрошенные РБК эксперты полагают, что вынесение импичмента уже после ухода Трампа с должности лишит его возможности баллотироваться на президентский пост на следующих выборах.