В сенате предложили отложить рассмотрение импичмента Трампа до февраля

С такой инициативой выступил республиканец Макконнелл, который указал, что сенат и сам Трамп заслуживают справедливого и прозрачного процесса. Источники WP говорят, что таким образом сенатор хочет дать Трампу время на подготовку

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Лидер республиканцев в американском сенате Митч Макконнелл предложил перенести слушания по делу об импичменте экс-президента Дональда Трампа на февраль 2021 года. Об этом сообщает The Washington Post.

Как утверждают источники издания, таким образом Макконнелл хочет дать адвокатам Трампа больше времени на ознакомление с материалами дела.

«Республиканцы в сенате твердо придерживаются принципа, согласно которому институт сената, канцелярия президента и сам бывший президент Трамп — все они заслуживают полного и справедливого процесса, который уважает права», — говорится в заявлении лидера сенатского меньшинства.

WP пишет, что Макконнелл предлагает вызвать Трампа в конгресс 28 января после того, как палата представителей направит в сенат дело об импичменте. После этого у экс-президента будет неделя на ознакомление с материалами.