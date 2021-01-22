В сенате предложили отложить рассмотрение импичмента Трампа до февраля
Лидер республиканцев в американском сенате Митч Макконнелл предложил перенести слушания по делу об импичменте экс-президента Дональда Трампа на февраль 2021 года. Об этом сообщает The Washington Post.
Как утверждают источники издания, таким образом Макконнелл хочет дать адвокатам Трампа больше времени на ознакомление с материалами дела.
«Республиканцы в сенате твердо придерживаются принципа, согласно которому институт сената, канцелярия президента и сам бывший президент Трамп — все они заслуживают полного и справедливого процесса, который уважает права», — говорится в заявлении лидера сенатского меньшинства.
WP пишет, что Макконнелл предлагает вызвать Трампа в конгресс 28 января после того, как палата представителей направит в сенат дело об импичменте. После этого у экс-президента будет неделя на ознакомление с материалами.