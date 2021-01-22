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В сенате предложили отложить рассмотрение импичмента Трампа до февраля

С такой инициативой выступил республиканец Макконнелл, который указал, что сенат и сам Трамп заслуживают справедливого и прозрачного процесса. Источники WP говорят, что таким образом сенатор хочет дать Трампу время на подготовку
Фото: Drew Angerer / Getty Images
Фото: Drew Angerer / Getty Images

Лидер республиканцев в американском сенате Митч Макконнелл предложил перенести слушания по делу об импичменте экс-президента Дональда Трампа на февраль 2021 года. Об этом сообщает The Washington Post.

Как утверждают источники издания, таким образом Макконнелл хочет дать адвокатам Трампа больше времени на ознакомление с материалами дела.

«Республиканцы в сенате твердо придерживаются принципа, согласно которому институт сената, канцелярия президента и сам бывший президент Трамп — все они заслуживают полного и справедливого процесса, который уважает права», — говорится в заявлении лидера сенатского меньшинства.

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Фото:Jae C. Hong / AP

WP пишет, что Макконнелл предлагает вызвать Трампа в конгресс 28 января после того, как палата представителей направит в сенат дело об импичменте. После этого у экс-президента будет неделя на ознакомление с материалами.

В то же время Reuters со ссылкой на сенатора от Республиканской партии Майкла Брауна сообщает, что процесс по импичменту Трампа в сенате, вероятнее всего, начнется в середине февраля.

Палата представителей конгресса США проголосовала за импичмент бывшему главе государства 13 января. За высказались 232 члена нижней палаты, против — 197. Трамп стал первым президентом страны, которому дважды объявляли импичмент.

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Американские законодатели после событий 6 января, когда сторонники Трампа взяли штурмом Капитолий, выдвинули к экс-президенту обвинения о подстрекательстве к беспорядкам.

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Руди Джулиани и Дональд Трамп

По словам адвоката Трампа Рудольфа Джулиани, заявления его подзащитного о мошенничестве на прошедших в ноябре 2020 года выборах не являются подстрекательством. «Они [демократы], по сути, заявили, что всякий раз, когда [Трамп] говорит о мошенничестве на выборах — или я, или кто-то еще, — мы подстрекаем к насилию; что эти слова являются воинственными словами», — заявил Джулиани.

Опрошенные РБК эксперты довольно высоко оценивают вероятность вынесения Трампу обвинительного приговора в сенате. В частности, республиканцы могут отдать свои голоса за импичмент, опасаясь за собственную дальнейшую политическую карьеру. Кроме того, объявленный импичмент не позволит Трампу больше баллотироваться в президенты, что также откроет для членов Республиканской партии больше возможностей.

Автор
Михаил Котляр
Дональд Трамп импичмент США сенат
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