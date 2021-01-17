Адвокат Трампа раскрыл детали дела об импичменте

Руди Джулиани сообщил, что вошел в команду защиты Трампа по делу об импичменте. По его словам, решение суда создаст прецедент, когда конгресс за пару дней сможет выносить импичмент по любому вопросу кому угодно

Личный адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани в интервью телеканалу ABC News заявил, что он входит в команду защиты главы государства по делу об импичменте, которая занимается подготовкой доводов о том, что утверждения Трампа о мошенничествах в рамках президентских выборов не являются подстрекательством к насилию.

«Они [демократы], по сути, заявили, что всякий раз, когда [Трамп] говорит о мошенничестве на выборах — или я, или кто-то еще, — мы подстрекаем к насилию; что эти слова являются воинственными словами, потому что они полностью не соответствуют действительности, — сказал Джулиани. — Если мы можем доказать, что это правда или, по крайне мере, правда настолько, чтобы быть легитимной точкой зрения, то это уже не воинственные слова».

По мнению адвоката, если защите Трампа удастся доказать, что заявления о фальсификациях на выборах хотя бы отчасти соответствуют действительности, то это лишит демократов ключевого аргумента.

Джулиани сообщил, что существуют разные мнения о том, как Трамп должен подойти к своему второму импичменту. Юрист не исключил, что действующий президент будет давать показания во время разбирательства. «Если они решат довести дело до суда, он должен отклонить импичмент как полностью незаконный. Это единственный импичмент, который прошел за сколько — два дня, три?» — сказал он.