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Отравление Навального ,  
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МИД Венгрии оценил призывы не работать с Москвой из-за ареста Навального

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал двойными стандартами призывы политиков в ЕС отказаться от сотрудничества с Россией из-за ареста Алексея Навального. Министр не обсуждал этот вопрос в ходе визита своего визита в Москву
Петер Сийярто
Петер Сийярто (Фото: Reuters)

Призывы со стороны ряда европейских политиков отказаться от проектов с Россией из-за задержания оппозиционера Алексея Навального и других факторов внутренней политики «в большинстве случаев являются лицемерием», заявил министр иностранных дел и международной торговли Петер Сийярто в интервью РБК (полный текст будет опубликован 25 января).

По его мнению, несмотря на громкие заявления, западноевропейские страны вряд ли начнут отказываться от взаимовыгодных проектов с Россией на двустороннем уровне.

«Все это не повлияет ни на двустороннее сотрудничество России и Венгрии, ни на двустороннее сотрудничество России и любой западноевропейской страны в целом», — прокомментировал Сийярто резолюцию Европарламента, призывающую государства-участники ЕС свернуть совместные проекты с Россией.

«Дело в том, что все подобные разговоры [в ЕС о проблемах внутри России] в большинстве случаев являются лицемерием. Присмотритесь внимательнее и увидите: многие страны, которые жестче всех критикуют Россию, имеют тут самый прибыльный бизнес», — отметил он, назвав такую позицию «двойными стандартами».

Реакция ЕС на арест Навального

Задержание оппозиционера Алексея Навального по прилету в Москву из Берлина 17 января было встречено критикой со стороны политиков стран Европейского союза. Главы МИД Латвии, Литвы и Эстонии в совместном заявлении потребовали от российских властей незамедлительного освобождения Навального. «Евросоюз должен реагировать быстро; если он не будет освобожден, то надо рассмотреть введение санкций против России в связи с этой акцией», — отмечается в заявлении.

Министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек сообщил, что поднимет вопрос о возможных санкциях из-за дела Навального на встрече европейских министров. Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен осудили задержание Навального и призвали его немедленно освободить. Резолюция Европарламента призывает государства-участники ЕС пересмотреть подход к России и рассмотреть возможность отказа от таких проектов, как «Северный поток-2».

По словам Сийярто, в ходе визита в Москву 22 января он не поднимал тему задержания Навального на встречах с российскими официальными лицами. «Я приехал сюда по очень, очень важным делам: договориться о закупках вакцины для венгров, чтобы спасти жизни людей и помочь экономике быстрее оправиться от трудностей из-за ограничений. Я приехал, чтобы договориться о продлении контракта, позволяющего нам закупать газ у России, на которую приходится 85% всего импорта газа», — сказал дипломат. «Есть крайне важные вопросы, требующие обсуждения на двустороннем уровне, и внутренние дела России — не часть этой повестки», — добавил он.

Глава МИД Венгрии заявил о готовности привиться российской вакциной
Политика
Петер Сийярто

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В Будапеште продолжат поддерживать взаимодействие с Россией на взаимовыгодных условиях — например, в сфере здравоохранения или энергетики. «Нужно понимать, что в некоторых случаях сотрудничество с восточными соседями, в том числе с Россией просто необходимо. Когда канцлер [ФРГ Ангела] Меркель анонсирует, что Россия и Германия будут работать вместе над тем, чтобы одобрить использование «Спутника» [вакцина от коронавируса «Спутник V] в ЕС, то мы этому только рады, потому что верим, что Россия и страны Западной Европы могут сотрудничать на основе взаимного уважения. И это хорошие новости для нас в Венгрии, в Центральной Европе, потому что мы верим во взаимное уважение», — пояснил он.

В ходе визита в Москву Сийярто провел переговоры с главой российского МИД Сергеем Лавровым, министром здравоохранения Михаилом Мурашко, вице-премьером правительства Александром Новаком.

Основателя Фонда борьбы с коррупцией (Минюст признал организацию иноагентом) Навального задержали 17 января по возвращению из Германии, где он проходил лечение после отравления. Власти Германии сообщали, что политик был отравлен нервно-паралитическим веществом из той же группы, что и яд «Новичок». В Москве утверждают, что до отправки в ФРГ следов отравляющих веществ в организме оппозиционера не было.

Позже Навального арестовали на 30 суток, ФСИН обвиняет его в нарушении условий испытательного срока по делу «Ив Роше» (политик получил 3,5 года условно, испытательный срок заканчивался 30 декабря), так как он не отмечался в ведомстве, пока находился в ФРГ. В связи с этим ФСИН требует заменить условный срок на реальный, суд рассмотрит это ходатайство 2 февраля.

Сторонники Навального анонсировали акции с требованием освободить оппозиционера, власти эти мероприятия не согласовали. В МВД пообещали привлечь к ответственности за призывы к участию в них, СК завел дело о вовлечении несовершеннолетних в акции протеста. Ряд соратников Навального задержали и арестовали за призывы к акциям: его пресс-секретарь Кира Ярмыш получила 9 суток, сотрудник ФБК Георгий Албуров — 10 суток, юристка ФБК Любовь Соболь оштрафована на 250 тыс. руб.

Автор
Евгений Пудовкин
Венгрия Россия - ЕС Европарламент Санкции Алексей Навальный
Материалы по теме
Глава МИД Венгрии заявил о готовности привиться российской вакциной
Политика
Европарламент принял резолюцию о санкциях из-за ареста Навального
Политика
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