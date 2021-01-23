МИД Венгрии оценил призывы не работать с Москвой из-за ареста Навального
Призывы со стороны ряда европейских политиков отказаться от проектов с Россией из-за задержания оппозиционера Алексея Навального и других факторов внутренней политики «в большинстве случаев являются лицемерием», заявил министр иностранных дел и международной торговли Петер Сийярто в интервью РБК (полный текст будет опубликован 25 января).
По его мнению, несмотря на громкие заявления, западноевропейские страны вряд ли начнут отказываться от взаимовыгодных проектов с Россией на двустороннем уровне.
«Все это не повлияет ни на двустороннее сотрудничество России и Венгрии, ни на двустороннее сотрудничество России и любой западноевропейской страны в целом», — прокомментировал Сийярто резолюцию Европарламента, призывающую государства-участники ЕС свернуть совместные проекты с Россией.
«Дело в том, что все подобные разговоры [в ЕС о проблемах внутри России] в большинстве случаев являются лицемерием. Присмотритесь внимательнее и увидите: многие страны, которые жестче всех критикуют Россию, имеют тут самый прибыльный бизнес», — отметил он, назвав такую позицию «двойными стандартами».
Реакция ЕС на арест Навального
Задержание оппозиционера Алексея Навального по прилету в Москву из Берлина 17 января было встречено критикой со стороны политиков стран Европейского союза. Главы МИД Латвии, Литвы и Эстонии в совместном заявлении потребовали от российских властей незамедлительного освобождения Навального. «Евросоюз должен реагировать быстро; если он не будет освобожден, то надо рассмотреть введение санкций против России в связи с этой акцией», — отмечается в заявлении.
Министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек сообщил, что поднимет вопрос о возможных санкциях из-за дела Навального на встрече европейских министров. Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен осудили задержание Навального и призвали его немедленно освободить. Резолюция Европарламента призывает государства-участники ЕС пересмотреть подход к России и рассмотреть возможность отказа от таких проектов, как «Северный поток-2».