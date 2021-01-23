МИД Венгрии оценил призывы не работать с Москвой из-за ареста Навального

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал двойными стандартами призывы политиков в ЕС отказаться от сотрудничества с Россией из-за ареста Алексея Навального. Министр не обсуждал этот вопрос в ходе визита своего визита в Москву

Петер Сийярто (Фото: Reuters)

Призывы со стороны ряда европейских политиков отказаться от проектов с Россией из-за задержания оппозиционера Алексея Навального и других факторов внутренней политики «в большинстве случаев являются лицемерием», заявил министр иностранных дел и международной торговли Петер Сийярто в интервью РБК (полный текст будет опубликован 25 января).

По его мнению, несмотря на громкие заявления, западноевропейские страны вряд ли начнут отказываться от взаимовыгодных проектов с Россией на двустороннем уровне.

«Все это не повлияет ни на двустороннее сотрудничество России и Венгрии, ни на двустороннее сотрудничество России и любой западноевропейской страны в целом», — прокомментировал Сийярто резолюцию Европарламента, призывающую государства-участники ЕС свернуть совместные проекты с Россией.

«Дело в том, что все подобные разговоры [в ЕС о проблемах внутри России] в большинстве случаев являются лицемерием. Присмотритесь внимательнее и увидите: многие страны, которые жестче всех критикуют Россию, имеют тут самый прибыльный бизнес», — отметил он, назвав такую позицию «двойными стандартами».