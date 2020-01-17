В Пентагоне заявили о намерении сохранить американские войска в Ираке

В Вашингтоне уверены, что так будет лучше в первую очередь для иракского народа

Фото: Qassim Abdul-Zahra / AP

Официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман в ходе пресс-конференции в Вашингтоне заявил, что США намерены сохранить военное присутствие в Ираке.

На вопрос ведутся ли консультации между Вашингтоном и Багдадом касательно сохранения американских военнослужащих в Ираке, Хоффман отметил, что контакты с иракскими военными осуществляются в ежедневном режиме, однако у него нет точной информации, какие конкретно темы затрагивались в этих разговорах.

Между тем представитель американского Минобороны заявил, что позиция США заключается в том, что американские войска будут оставаться в Ираке, поскольку «так будет лучше для иракского народа». «И это та линия, которой мы намерены придерживаться», - добавил Хоффман.

Парламент Ирака в начале января проголосовал за резолюцию, которая предусматривала отмену соглашения о размещении в стране американских военнослужащих. Такое решение стало следствием операции США, в результате которой в международном аэропорту Багдада погиб иранский генерал Касем Сулеймани. Иракские депутаты указали, что она была проведена без согласования с властями страны.

В ответ президент США Дональд Трамп заявил, что для начала Ирак должен заплатить США за строительство крупной военной базы, на которой сейчас размещаются американские военнослужащие. WSJ в свою очередь писала, что Вашингтон в сложившихся обстоятельствах может пойти на сокращение военной помощи Багдаду.

Накануне агентство AP сообщило о том, что военные США возобновили совместные с Ираком операции против «Исламского государства» (запрещенной в России террористической организации), а в дальнейшем рассчитывают восстановить в полном объеме программу подготовки иракских военнослужащих.