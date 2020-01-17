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Пентагон опроверг попытки скрыть данные о раненых при обстреле в Ираке

О том, что американские военные пострадали при обстреле военной базы, было объявлено спустя 11 дней после атаки. В Минобороны США заявили, что симптомы контузии не всегда проявляются сразу
Фото: Ali Abdul Hassan / AP

В Пентагоне заявили, что не пытались скрыть информацию о пострадавших в результате обстрела военной базы в Ираке силами Ирана, передает Reuters.

О том, что несколько американских военнослужащих пострадали, было объявлено спустя несколько часов, после того как об этом стало известно командованию, утверждают в военном ведомстве. В Пентагоне пояснили, что симптомы контузии могут проявляться не сразу.

Там назвали необоснованной версию о том, что кто-то мог попытаться скрыть информацию о пострадавших ради политической повестки, отметив, что это не соотносится с отчетом, предоставленным администрацией.

Последствия удара Ирана по объектам США в Ираке. Фоторепортаж
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Военную базу Аль-Асад, на которой находились американские военные, обстреляли в ночь на 8 января. Иран назвал атаку ответом на ликвидацию генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани. Изначально в иранских СМИ появилась информация о 80 погибших в результате обстрела, однако Белый дом сообщил, что жертв среди американских военных нет.

17 января в Пентагоне сообщили, что 11 военнослужащих получили контузию в результате обстрела. Пострадавших отправили в Германию и Кувейт.

Военные с базы США в Ираке сообщили подробности удара со стороны Ирана
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Военные с базы рассказывали, что укрылись в защитных бункерах за несколько часов до обстрела. Источники Fox News говорили, что Ирак предупредил США о готовящемся нападении. The Washington Post писала, что Тегеран специально организовал удар таким образом, чтобы нанести минимальный урон.

Президент США Дональд Трамп в ответ на удар по базе пообещал ввести новые санкции против Ирана, однако о дальнейшей силовой эскалации конфликта не упомянул. 

Автор: Константин Нагаев
Теги: Пентагон, Ирак
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