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Политика ,  
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Россияне назвали загрязнение природы угрозой страшнее терроризма

Почти половина респондентов Левада-центра назвали главной из мировых угроз загрязнение окружающей среды. В топ угроз XXI века также попали терроризм, войны, глобальное потепление и техногенные катастрофы
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Наиболее опасная из угроз, с которыми человечество сталкивается в XXI веке, — это загрязнение окружающей среды, считают россияне. Это следует из результатов опроса Левада-центра (есть у РБК). Загрязнение окружающей среды считают глобальной угрозой 48% респондентов.

На втором месте — мировой терроризм (42% респондентов), на третьем — вооруженные конфликты и войны (37%). Также в топ ответов попали глобальное потепление (34%) и техногенные катастрофы и аварии (их назвал 31% опрошенных).

В числе других мировых угроз россияне назвали распространение ядерного оружия, экономический кризис, эпидемии, хакерские атаки, нехватку продовольствия и так далее.

В вопросе респондентам предлагалось выбрать из предложенных ответов и назвать свой. Опрос был проведен с 12 по 18 декабря 2019 года среди 1608 человек старше 18 лет в 137 населенных пунктах 50 регионов. Исследование проводится на дому методом личного интервью, статистическая погрешность не превышает 3,4%.

Самой серьезной из проблем окружающей среды для России опрошенные назвали загрязнение воздуха (26%). При этом процент людей, озабоченных этой проблемой, снизился с 2010 года, следует из результатов исследования (тогда их было 29%). Напротив, за девять лет россиян начали больше волновать проблемы утилизации бытовых отходов (17% сейчас, 8% в 2010 году) и ядерных отходов (11% сейчас, 8% в 2010). Количество озабоченных загрязнением воды, наоборот, заметно сократилось — с 15 до 9%. Страх перед генетически модифицированными продуктами остался на прежнем уровне — 9%.

Количество людей, которых персонально затронула проблема загрязнения воздуха, также заметно выросло с 2010 года, следует из результатов опроса. Тогда 16% сказали, что эта угроза затрагивает их и их семью, в 2019 году число давших такой ответ респондентов выросло до 25%. Процент россиян, непосредственно столкнувшихся с загрязнением воды, напротив, сократился на 4%.

Большая часть респондентов — 67% — уверены, что глобальное потепление — результат деятельности человека. Четверть опрошенных считают его следствием естественных процессов, говорится в результатах опроса. В прошлом году эта тема оказалась в центре внимания после выступления шведской экологической активистки-школьницы Греты Тунберг на саммите ООН в Нью-Йорке, где она обвинила политиков в бездействии в борьбе с изменением климата. После этого журнал Time выбрал ее человеком года.

Ранее РБК писал о том, что многие нацпроекты отстают от плана расходов, причем хуже всего обстоят дела с расходами по проектам «Цифровая экономика» (73,3%) и «Экология» (66,3%). Тему экологии в недавнем послании Федеральному собранию затронул президент Владимир Путин. Он призвал бизнес «помнить о своей социальной и экологической ответственности» и поручил «распространить экологический мониторинг на всю страну».

Зимой прошлого года 31% опрошенных ВЦИОМ сказали, что видят ухудшение состояния окружающей среды в своем населенном пункте, 23% заявили об улучшении. Тогда среди наиболее острых экологических проблем респонденты называли загрязнение воздуха (22%), мусорные свалки (16%), грязные реки и озера (13%), несвоевременный вывоз мусора (11%), плохое качество водопроводной воды и проблемы с озеленением парков и лесов (по 6%).

Автор: Евгения Кузнецова
Теги: Левада-центр, экология, глобальная катастрофа
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