Россияне назвали загрязнение природы угрозой страшнее терроризма

Почти половина респондентов Левада-центра назвали главной из мировых угроз загрязнение окружающей среды. В топ угроз XXI века также попали терроризм, войны, глобальное потепление и техногенные катастрофы

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Наиболее опасная из угроз, с которыми человечество сталкивается в XXI веке, — это загрязнение окружающей среды, считают россияне. Это следует из результатов опроса Левада-центра (есть у РБК). Загрязнение окружающей среды считают глобальной угрозой 48% респондентов.

На втором месте — мировой терроризм (42% респондентов), на третьем — вооруженные конфликты и войны (37%). Также в топ ответов попали глобальное потепление (34%) и техногенные катастрофы и аварии (их назвал 31% опрошенных).

В числе других мировых угроз россияне назвали распространение ядерного оружия, экономический кризис, эпидемии, хакерские атаки, нехватку продовольствия и так далее.

В вопросе респондентам предлагалось выбрать из предложенных ответов и назвать свой. Опрос был проведен с 12 по 18 декабря 2019 года среди 1608 человек старше 18 лет в 137 населенных пунктах 50 регионов. Исследование проводится на дому методом личного интервью, статистическая погрешность не превышает 3,4%.

Самой серьезной из проблем окружающей среды для России опрошенные назвали загрязнение воздуха (26%). При этом процент людей, озабоченных этой проблемой, снизился с 2010 года, следует из результатов исследования (тогда их было 29%). Напротив, за девять лет россиян начали больше волновать проблемы утилизации бытовых отходов (17% сейчас, 8% в 2010 году) и ядерных отходов (11% сейчас, 8% в 2010). Количество озабоченных загрязнением воды, наоборот, заметно сократилось — с 15 до 9%. Страх перед генетически модифицированными продуктами остался на прежнем уровне — 9%.