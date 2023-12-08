Зампред ВТБ рассказал, что помогло России преодолеть санкции

Дмитрий Пьянов (Фото: Алексей Белкин / Бизнес Online / ТАСС)

Video

Быстро преодолеть последствия западных санкций России позволил профицит внешней торговли. Об этом заявил в интервью телеканалу РБК первый зампред президента-председателя правления банка ВТБ Дмитрий Пьянов на форуме «Россия зовет!».

«Если вы зададите вопрос о том, что помогло России так легко преодолеть санкционное давление 2022–2023 годов. Это профицит внешней торговли: во все эти годы — и до санкций, и после санкций — было превышение экспорта в денежном выражении примерно в два раза над импортом. Без сохранения профицита, без ориентации на новые рынки, без ориентации на новых дружественных инвесторов это было бы невозможно», — заявил он.