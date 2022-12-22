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WP усомнилась в успехе поездки Зеленского в США за более мощным оружием

WP: Зеленский пока не преуспел в попытках получить от США более мощное оружие
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Офис Президента Украины)

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в США, чтобы подтолкнуть Вашингтон к поставкам Киеву передового и более мощного оружия, но признаков того, что он в этом преуспел было мало, пишет The Washington Post.

Для Зеленского в ходе визита в штаты было важно использовать свою «личную харизму», чтобы донести до Конгресса США аргументы о том, что Украина ведет «борьбу за демократию», сказал изданию высокопоставленный представитель Белого дома.

«Для самого Зеленского цель заключалась в призыве к более мощному оружию, чтобы повысить способность Украины начать крупное наступление против укрепившихся российских войск в следующем году. Было мало признаков того, что он преуспел, по крайней мере, в краткосрочной перспективе», — говорится в статье.

В начале декабря советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк опубликовал в своем Twitter «рождественский список желаний», где, в числе прочего, Киев попросил о передовых танках Abrams и ракетах ATACMS большой дальности (до 300 км). При этом в новый пакет помощи Вашингтон включил пятый пункт из «вишлиста» Киева — РЗК Patriot, напоминает издание. 

В Пентагоне заявляли, что Украина уже располагает достаточным количеством танков, а американские Abrams слишком сложны в обслуживании и эксплуатации, указывает газета. Говоря о ракетах, которые могли бы позволить украинским силам поражать цели на территории России, президент США Джо Байден на совместной пресс-конференции с Зеленским сказал, что поставки таких вооружений может разрушить единство НАТО по вопросу поддержки Киева. «Они не собираются воевать с Россией, — сказал он об альянсе.

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