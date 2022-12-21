Путин назвал ситуацию на Украине «нашей общей трагедией»

Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press

Происходящее на Украине является общей трагедией, но причиной этого стала политика третьих стран, заявил президент Владимир Путин на коллегии Минобороны. РБК ведет трансляцию.

«То, что происходит, это, конечно, трагедия, наша общая трагедия. Но она не является результатом нашей политики. А наоборот — это является результатом политики других стран, третьих стран, которые всегда к этому стремились, к дезинтеграции русского мира», — сказал Путин.

Президент отметил, что по-прежнему считает украинский народ братским.

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