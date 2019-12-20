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Путина «немножко задела» резолюция Европарламента

На встрече лидеров стран СНГ в Санкт-Петербурге президент России Владимир Путин признался, что его не только удивила, но даже немножко задела принятая 19 сентября Европарламентом резолюция «О важности сохранения исторической памяти для будущего Европы».

«Европейские депутаты требуют от России «прекратить усилия, направленные на искажение исторических фактов, на пропаганду тезиса о том, что настоящими зачинщиками [Второй мировой] войны являются Польша, страны Прибалтики и Запад. Но, по-моему, мы никогда ничего подобного не говорили, что кто-то является из этих перечисленных стран зачинщиком», — сказал Путин (цитата по «РИА Новости»).

Президент подчеркнул, что власти России всегда стремились обеспечить «правдивость, открытость и объективность» истории.

«Это касается всех нас, потому что мы, в известной степени, наследники бывшего Советского Союза; когда говорят о Советском Союзе, говорят о нас», — уточнил Путин.

11 декабря Путин назвал резолюцию Европарламента, в которой указано на попытки «нынешнего российского правительства обелить преступления, совершенные советским тоталитарным режимом», ни на чем реально не основанной беспардонной ложью.

19 декабря в ходе большой пресс-конференции президент пообещал написать специальную статью в качестве ответа принявшим резолюцию людям, которые «не знают историю».

Авторы: Евгений Калюков, Полина Химшиашвили
Теги: Владимир Путин, Европарламент
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