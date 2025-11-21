Зеленский заявил депутатам, что не знал о происходящем «за его спиной»

Зеленский после дела Миндича заявил, что не знал о происходящем за его спиной

Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба Президента Украины)

На встрече с депутатами фракции «Слуга народа» президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не знал, «что делается за его спиной», комментируя коррупционный скандал, фигурантом которого является совладелец студии «Квартал 95» Тимур Миндич. Об этом «Суспiльне» сообщил присутствовавший на встрече член фракции Никита Потураев.

По его словам, депутаты и президент договорились, что встреча пройдет без записи. Два парламентария на условиях анонимности рассказали «Суспiльне», что накануне визита в офис главы государства депутаты добавляли свои вопросы в Google-форму. Как рассказал один из депутатов, их зачитывал глава фракции Давид Арахамия. Его обвинили в том, что он пропускает «острые вопросы», но Арахамия «пытался быть вежливым», поясняет собеседник издания.

На вопрос о том, собирается ли он уволить главу офиса президента Андрея Ермака, которого считают причастным к коррупционным схемам, Зеленский ответил, что «офис президента — его кадровый приход, поэтому он имеет право принимать любые решения». «Украинская правда» со ссылкой на одного из участников встречи также писала, что Зеленский «дал понять, что отставки Ермака не будет».

При этом глава государства подчеркнул, что будет способствовать расследованию в отношении всех связанных с коррупционными схемами. Потураев уточнил, что депутат не спросили, является ли Миндич «верхушкой айсберга».

Депутат от оппозиционной партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко ранее заявил, что Арахамия, вице-премьер Михаил Федоров и глава ГУР Кирилл Буданов потребовали от Зеленского отставки Ермака. «Если Зеленский откажется — он потеряет Раду», — заявил нардеп.

Двое депутатов рассказали «Суспiльне», что Ермак присутствовал на встрече, сидел позади Зеленского и молчал, заговорив только однажды — чтобы добавить ремарку о взаимоотношениях Украины и Кубы.

Потураев также рассказал, что президент пришел на встречу после общения с делегацией США о мирном плане, назвал следующую неделю тяжелой в контексте переговоров и заверил, что украинских национальных интересов «не сдаст».

Речь идет о документе из 28 пунктов, который предполагает в том числе отказ Киева от вступления в НАТО, признание Крыма, Донецка и Луганска де-факто российскими, ограничение численности ВСУ и вывод украинских войск с подконтрольным им территорий Донбасса, где будет демилитаризованная зона. Текст плана публиковали Гончаренко, Axios и Financial Times.

