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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Politico узнал об ударах Израиля, нанесенных вопреки просьбам США

Politico: Израиль наносил удары по больницам вопреки просьбам США
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Израиль получал от США координаты больниц и гуманитарных групп с просьбой не подвергать их опасности, но все равно наносил удары. В группах помощи раскритиковали тактику ЦАХАЛ. С начала войны погибли более 100 сотрудников ООН
Фото: IDF / Reuters
Фото: IDF / Reuters

Белый дом не менее месяца передавал Израилю сведения о местонахождении гуманитарных объектов в секторе Газа для предотвращения ударов по ним, однако ЦАХАЛ все равно била по этим районам, пишет Politico со ссылкой на трех источников.

Передаваемая информация включала GPS-координаты ряда медицинских учреждений, включая больницу «Аш-Шифа», а также информацию о передвижениях групп в Газе, занимающихся продовольственным снабжением или медицинской помощью. Проводимые несмотря на уведомления действия против ХАМАС вблизи этих объектов привели к разрушению зданий, блокированию поставок топлива или других критически важных ресурсов.

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Бывшие сотрудники групп помощи, действовавших на Ближнем Востоке, рассказали, что Израиль сейчас отказывается от устоявшейся практики, которую сам же ранее использовал для защиты гуманитарных групп от обстрелов. Один из них, занимающий в группе помощи высокий пост, заявил изданию, что у ЦАХАЛ в предыдущих конфликтах были налажены контакты для связи с такими организациями, и потому для отсутствия такой линии сейчас «нет никакого оправдания». «Я посвятила всю свою профессиональную жизнь оказанию медицинской помощи в зонах конфликтов и никогда не видела ничего подобного», — поделилась доктор Эмбер Алайян, врач организации «Врачи без границ».

Один из сотрудников ООН рассказал, что организация не сходится с Израилем в вопросе того, что рассматривать как допустимый побочный эффект, военную необходимость, высокое число жертв среди гражданских. Он добавил: «Мы получаем ответ: «Ну, ваша школа находится в центре того, что мы считаем военным или оперативным районом».

С начала войны Израиля с ХАМАС погибли 50 журналистов
Политика
Фото:Abed Sabah / Reuters

Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР, UNRWA) сообщало, что в войне Израиля с ХАМАС погибли больше сотрудников, чем в каком-либо другом конфликте. С 7 октября по 21 ноября числятся погибшими 108 сотрудников этого агентства ООН. В убежищах БАПОР из-за ударов погибли не менее 73 палестинцев.

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«Мы не можем защитить людей даже под флагом ООН. Пострадало около 67 объектов БАПОР, из них 17 — напрямую. Большинство из них находились в средних районах и на юге, где людям была обещана безопасность», — подчеркивал глава агентства Филипп Лаззарини.

Власти США и публично не соглашались с тактикой ЦАХАЛ, включающей авиаудары и штурм медицинских учреждений и других объектов гражданской инфраструктуры. «Невинные люди, беспомощные люди, больные люди просто пытаются получить медицинскую помощь, которую они заслуживают, а не попасть под перекрестный огонь. Больницы и пациенты должны быть защищены», — подчеркивал Белый дом.

Власти Израиля настаивают, что боевики ХАМАС используют больницы и прочую инфраструктуру в качестве военных штабов, американская разведка подтверждала эти данные. «Израиль соблюдает международное право, действует по международному праву. Каждая операция обеспечивается, освещается и рассматривается с юридической точки зрения со всем должным уважением», — говорил президент Израиля Ицхак Герцог.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Израиль США Больница «Аш-Шифа» ХАМАС сектор Газа палестино-израильский конфликт
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