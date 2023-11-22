Израиль договорился с ХАМАС об освобождении заложников

Власти Израиля согласились заключить сделку с ХАМАС — боевики вернут часть заложников в обмен на временное прекращение огня и палестинских заключенных. Часть правительства выступила против соглашения

Люди стоят у стены с фотографиями заложников, удерживаемых движением ХАМАС, Тель-Авив, Израиль (Фото: Ronen Zvulun / Reuters)

Правительство Израиля одобрило сделку с ХАМАС, предусматривающую освобождение боевиками заложников в обмен на палестинских заключенных и прекращение боевых действий на несколько дней, пишут Times of Israel и Haaretz.

Полные детали сделки пока не обнародованы. Times of Israel пишет, что боевиками будут освобождены примерно 50 человек. Haaretz со ссылкой на источник уточняет, что речь о 30 детях, восьми матерях и еще 12 женщинах.

Почти все члены кабинета, состоящего из 38 человек, одобрили соглашение. Отказались поддержать его только представители крайне правой партии «Оцма Иегудит». По сведениям Hareetz, поддерживают сделку и израильские силовые службы — ЦАХАЛ, контрразведка «Шин Бет» и разведка «Моссад».

Это крупнейший дипломатический прорыв и первая крупная пауза в боевых действиях с начала войны, отмечает Axios.

Как готовилось соглашение

18 ноября The Washington post сообщила, что Израиль и ХАМАС близки к сделке по освобождению части заложников, захваченных в ходе нападения 7 октября и удерживаемых палестинским движением в секторе Газа. По данным издания, соглашение, которого удалось достигнуть после нескольких недель переговоров в Дохе при посредничестве США, могло быть реализовано в ближайшие несколько дней и стать первой продолжительной паузой с начала военных действий. Шестистраничный документ предусматривал заморозку боевых действий как минимум на пять дней в обмен на освобождение не менее 50 заложников. Как говорилось в документе, захваченных ХАМАСом людей должны отпускать небольшими партиями каждые 24 часа. Контроль за соблюдением условий соглашения должен вестись с воздуха. Точное число заложников, подлежащих освобождению, не называлось. Предполагалось, что эту будут женщины и дети.

Временное прекращение огня также оговаривало доставку в анклав гуманитарной помощи, в том числе топлива, необходимого для работы генераторов в больницах Газы.

На следующий день информацию о скором заключении сделки прокомментировали американские и катарские официальные лица. Заместитель советника по национальной безопасности США Джон Файнер заявил в эфире NBC, что «мы ближе, чем были» к достижению соглашения, но в рамках переговоров осталось несколько нерешенных вопросов. По его словам, шла круглосуточная работа над тем, чтобы заключить сделку, и освобождение заложников является одним из приоритетов президента США Джо Байдена.

Премьер-министр и глава МИД Катара Мохаммед бин Абдулрахман Аль Тани пояснил, что заключение сделки зависело от «незначительных» практических вопросов и логистики. «В течение последних нескольких недель сделка время от времени переживает взлеты и падения. Но теперь я более уверен, что мы достаточно близки, чтобы заключить сделку, которая сможет безопасно вернуть людей в свои дома», — говорил он на пресс-конференции с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем.

Посол Израиля в США Майкл Герцог в интервью телеканалу АВС заявил, что надеется на заключение соглашения в ближайшие дни.

Источники Financial Times говорили, что соглашение может включать освобождение палестинских женщин и детей из израильских тюрем, чего требовал ХАМАС. Всего в них содержится порядка 6630 палестинцев. Израиль же хотел прояснить вопрос, куда направятся освобожденные заключенные, и добивался сокращения режима прекращения огня.

Первые сообщения о подготовке соглашения по обмену заложников появились в СМИ 15 ноября, тогда речь шла о трехдневном прекращении огня в обмен на 50 женщин и детей из числа заложников. Начальные требования ХАМАС включали освобождение всех палестинцев из израильских тюрем в обмен на всех заложников, в Израиле отвергли эту возможность.

15 ноября СБ ООН принял резолюцию, в которой призвал к гуманитарным паузам в секторе Газа «на достаточное количество дней». За проголосовали 12 из 15 входящих в СБ стран. Россия, США и Великобритания воздержались. В тексте резолюции содержался призыв к немедленному установлению длительных гуманитарных пауз и гуманитарных коридоров, а также призыв освободить всех без исключения заложников без предварительных условий. Резолюция также призывала соблюдать международное право, в том числе международное гуманитарное право. В МИД Израиля в ответ заявили, что длительных гуманитарных пауз не будет, «пока 239 заложников все еще находятся в руках террористов ХАМАС».

Что известно о людях в плену у ХАМАС

Во время нападения 7 октября боевикам ХАМАС удалось захватить и увести в сектор Газа 239 человек, сообщали власти Израиля. Из них около 40 человек — дети. Среди пленников граждане 26 стран, включая Россию, некоторые имеют двойное гражданство. США, Франция, Германия, Великобритания, Таиланд, Аргентина и Нидерланды подтверждали, что их граждане находятся в заложниках у ХАМАС.

За все время военных действий были освобождены лишь четыре человека: 20 октября боевики отпустили двух граждан США, спустя три дня — двух пожилых израильтянок в возрасте 79 и 85 лет (при посредничестве Катара и Египта). Их мужья остаются в плену. По данным Aljazeera, среди заложников много военных.

ХАМАС дважды заявлял о гибели заложников в результате авиаударов Израиля по Газе, изначально речь шла о 20 жертвах, затем их число увеличилось до 50.

МИД Израиля сообщал о гибели гражданки ФРГ Шани Лук, которая была похищена ХАМАСом с музыкального фестиваля и увезена в Газу. «Мы с сожалением сообщаем, что тело 23-летней Шани Лук, имевшей гражданство ФРГ и Израиля, было обнаружено и опознано. Шани была похищена с музыкального фестиваля, подвергнута пыткам и пережила невообразимые ужасы», — говорилось в сообщении ведомства в Х (бывший Twitter).

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщала об освобождении одной из заложниц в ходе рейда в секторе Газа 30 октября — рядовой израильской армии Ори Мегидиш.

После начала операции в крупнейшей больнице сектора Газа «Аль-Шифа» Израиль заявил, что в ней содержались заложники. Речь идет как минимум о двух иностранных гражданах и одной израильтянке, тело которой было найдено рядом с больницей. 19-летняя девушка служила в армии Израиля, ХАМАС заявил, что она погибла в результате авиаудара, в Израиле вину возложили на боевиков ХАМАС.

Также ЦАХАЛ опубликовал две видеозаписи с камер наблюдения больницы «Аль-Шифа», на которых видно, как одного пленного ведут по коридору больницы, а второго — везут на каталке. По данным израильской стороны, под больницей был обнаружен 50-метровый тоннель, в подконтрольном ХАМАС Минздраве сектора Газа это отрицают.