С начала войны Израиля с ХАМАС погибли 50 журналистов

Фото: Abed Sabah / Reuters

Как минимум 50 репортеров и сотрудников СМИ погибли с начала войны Израиля с палестинской группировкой ХАМАС, сообщил Комитет защиты журналистов в X (Twitter).

По состоянию на 20 ноября, в зоне боевых действий погибли 45 палестинских, четыре израильских и один ливанский журналист. Еще три сотрудника СМИ пропали без вести, 11 получили ранения, 18 — арестовали. Комитет не указал, где работали убитые и раненые репортеры.

Организация подчеркнула, что участились нападения на журналистов, угрозы, кибератаки и цензура.

21 октября комитет сообщил, что за время войны между Израилем и ХАМАС погибли 22 журналиста. Тогда корреспонденты Al Jazeera, RT Arabic, Al-Araby TV и другие медиа рассказали о препятствиях для работы, которые создают «израильская полиция, военные и другие лица».

По данным палестинской стороны, число погибших в секторе Газа в результате войны превысило 13 тыс., среди них 5,5 тыс. — дети, а 3,5 тыс. — женщины.

Израиль сообщил о более 1,4 тыс. погибших, затем пересмотрел число жертв — по предварительным данным, их 1,2 тыс. человек.