Израиль предупредил ООН об угрозе войны с Ливаном

Израиль напомнил ООН о резолюции, не позволявшей боевикам «Хезболлы» приближаться к границе. МИД страны указал на опасность дальнейшей эскалации

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Израиль направил в Совбез ООН «необычное письмо» с требованием принять меры в отношении Ливана, поскольку ситуация может перерасти в региональную войну. Письмо написал глава израильского МИДа Эли Коэн, сообщает «Channel 12».

«Ради региональной стабильности и предотвращения дальнейшей эскалации — следующее заседание Совета Безопасности ООН должно иметь совершенно иной подход, чтобы положить конец опасным нарушениям со стороны «Хезболлы» и других террористических организаций на границе», — сказано в послании.

МИД Израиля напомнил о необходимости выполнять резолюцию ООН № 1701, которая была принята для прекращения войны в Ливане 2006 года. В соответствии с ней, к югу от реки Литани не должны находиться никакие вооруженные формирования, кроме сил ООН и армии Ливана; «Хезболла» должна быть разоружена.

С начала войны между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС в секторе Газа (западная граница) продолжаются перестрелки между ЦАХАЛ и ливанской группировкой «Хезболла», чьи силы находятся к северу от страны. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху поручил армии быть готовой к любым сценариям развития ситуации на северной границе.

Лидер «Хезболлы» Хасан Насралла призвал Израиль к осторожности и подчеркнул, что существует риск полномасштабной войны. Возможный превентивный удар со стороны Израиля по Ливану он назвал «самой глупой ошибкой». МИД Ливана заверил в нежелании войны.

Власти США опасаются риска эскалации на ливано-изральской границе. В Тель-Авив прибыл посланник президента США, старший советник Госдепартамента по энергетической безопасности Амос Хохштейн, цель визита которого — не допустить войны между этими странами, выяснил Axois. Некоторые сотрудники президентской администрации подозревают Израиль в желании создать предлог для более широкой войны в Ливане, отмечает издание. Власти Израиля отвергают подобные суждения.