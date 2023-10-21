МИД Ливана призвал Израиль к временному прекращению огня

Ливан призывает Израиля прекратить огонь на 48 часов, заявил телеканалу CNN глава МИД страны Абдалла Бу Хабиб. Министр пояснил, что тогда точно станет известно, «кто и что начинает».

Хабиб подчеркнул, что Ливан не хочет войны. «Мы ведем диалог с различными группами. Но это неконтролируемо, потому что все зависит от того, что происходит в Газе», — добавил он.

После начала войны между Израилем и ХАМАС еврейское государство также подвергается обстрелам со стороны ливанского шиитского движения «Хезболла» и наносит ответные удары по целям в Ливане.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал Израиль прекратить «ведущие к геноциду операции» в секторе Газа. «Расширение атак на сектор Газа не принесет ничего, кроме еще большей боли, смерти и слез», — написал он в соцсети X (ранее — Twitter).

Накануне посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль выступил за одновременное прекращения огня со стороны Израиля и палестинского исламистского движения. Он также заявил о готовности ХАМАС вернуть всех заложников. 15 октября Израиль на три часа остановил огонь и открыл гуманитарный коридор в южную часть сектора Газа.