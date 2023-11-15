Нетаньяху поручил армии готовиться к любому сценарию c «Хезболлой»

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил армии готовиться к любому сценарию в ситуации с ливанской группировкой «Хезболла», которая обстреливает Израиль с севера, пока идет война с ХАМАС. Об этом глава израильского правительства заявил на встрече с главами советов северных районов страны, передает The Israel National News.

«У нас есть четкий план: прежде всего, наша цель — абсолютная победа над ХАМАС на юге и возвращение наших заложников. <...> На северном фронте в настоящее время идут обмены мощными ударами. Мы наносим удар по «Хезболле», но моя директива ЦАХАЛу (Армия обороны Израиля. — РБК) — готовиться к любому сценарию», — сказал Нетаньяху.

Он предложил ливанской группировке «не подвергать испытанию Израиль», иначе это будет «ошибкой всей ее жизни».

«Хезболла» в течение всей продолжающейся более месяца войны Израиля и палестинского движения ХАМАС наносит удары по северу страны. В ответ израильская армия обстреливает позиции группировки.

3 ноября лидер «Хезболлы» Хасан Насралла выступил с первым с начала войны обращением к своим сторонникам и допустил возможность полномасштабной войны на ливанском фронте. Он посоветовал израильской армии действовать там осторожно. При этом лидер Насралла выразил уверенность, что Израиль боится полномасштабного конфликта с Ливаном. Ливанские власти в свою очередь заявляли, что не хотят войны.

Министр обороны США Ллойд Остин призвал Израиль избегать шагов, которые могли бы привести к тотальной войне с ливанской группировкой «Хезболла», сообщал Axios со ссылкой на три израильских и американских источника.