Axios узнал о попытке США предотвратить войну Израиля с Ливаном

В Израиль для переговоров с военным руководством о предотвращении войны с Ливаном прибыл посланник Байдена Амос Хохштейн. До этого он побывал в Ливане и призвал «Хезболлу» не обострять ситуацию

Амос Хохштейн (в центре) (Фото: Mohamed Azakir / Reuters)

В Израиль прибыл посланник президента США Джо Байдена, старший советник Госдепартамента по энергетической безопасности Амос Хохштейн для переговоров о предотвращении войны с Ливаном, сообщили Axios американский и израильский чиновники.

По словам американского чиновника, в Белом доме растет беспокойство по поводу того, что военные действия Израиля в Ливане усиливают напряженность вдоль границы, что может привести к расширению зоны боев. Некоторые в администрации Байдена обеспокоены тем, что Израиль пытается спровоцировать ливанскую группировку «Хезболла» и создать предлог для более широкой войны в Ливане, отмечает издание. Израильские официальные лица отрицают это.

Ожидается, что Хохштейн встретится с министром обороны Израиля Йоавом Галлантом, министром Израиля по стратегическим вопросам Роном Дермером, начальником штаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви и советником Израиля по национальной безопасности Цахи Ханегби, рассказал израильский чиновник.

«Находясь в Израиле, Хохштейн подчеркнет, что восстановление спокойствия вдоль северной границы Израиля имеет первостепенное значение для Соединенных Штатов, и это должно быть главным приоритетом как для Израиля, так и для Ливана», — сказал источник.

Как подчеркнул собеседник Axios, Израиль хочет, чтобы США работали дипломатически, чтобы надавить на «Хезболлу» и заставить ее отвести свои элитные силы от границы с Израилем, заявил высокопоставленный израильский чиновник.

Хохштейн посетил Ливан две недели назад. Как писал Axios, он через спикера парламента Ливана Набиха Берри и других ливанских чиновников передал «Хезболле» «решительное предупреждение» не обострять ситуацию. Тогда американский чиновник подчеркнул, что США не хотят, чтобы конфликт Израиля с палестинской исламистской группировкой ХАМАС в секторе Газа распространился на Ливан. Об обеспокоенности по этому поводу шеф Пентагона Ллойд Остин также заявил главе Минобороны Израиля Галланту.

По словам двух собеседников издания, знакомых с ситуацией, у администрации Байдена во время и после визита Хохштейна сложилось впечатление, что ливанское правительство и общественность, а также «Хезболла» не заинтересованы в войне с Израилем.

«Хезболла» в течение всей продолжающейся более месяца войны Израиля и ХАМАС наносит удары по северу страны, израильская армия отвечает обстрелами позиций группировки. ЦАХАЛ сообщала об ударах по инфраструктуре группировки в Ливане в ответ.

3 ноября лидер «Хезболлы» Хасан Насралла выступил с первым с начала войны между Израилем и ХАМАС обращением к своим сторонникам и допустил возможность полномасштабной войны на ливанском фронте. Галлант назвал возможное вступление группировки в войну «смертельной ошибкой», которая приведет к бегству жителей Бейрута из домов. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху предупредил, что эта ошибка решит судьбу Ливана.

Ливанские власти подчеркивали, что страна не хочет войны.