Развожаев сообщил о сбитом беспилотнике над Севастополем

Беспилотник был сбит моряками в районе микрорайона Любимовка на севере Севастополя. О повреждениях объектов инфраструктуры или жертвах инцидента губернатор не сообщил

Российские моряки сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в районе микрорайона Любимовка на севере Севастополя. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.

«В районе Любимовки наши моряки сбили БПЛА <...> Знает вся страна родная, Что не дремлют корабли и надежно охраняют берега родной земли», — написал он (цитата из текста гимна Севостополя. — РБК).

После начала военной операции Развожаев неоднократно сообщал об атаках дронов, в частности, 19 октября беспилотник сбили на Северной стороне, часть обломков упала на жилой дом, это вызывало пожар. Никто не пострадал.



Позднее, 27 октября, с помощью БПЛА была атакована Балаклавская ТЭС, трансформатор получил минимальные повреждения, рассказал тогда Развожаев. Губернатор добавил, что средства радиолокационной защиты, «по сути, сбили беспилотник со своей траектории», он не достиг цели. На электроснабжение Крыма инцидент не повлиял, свет есть везде, заверил он.

Самая крупная атака произошла в ночь на 29 октября — тогда воздушные и морские беспилотники Вооруженных сил Украины атаковали корабли Черноморского флота и гражданские суда в бухте Севастополя. Губернатор сообщил, что все дроны были уничтожены, пострадавших и повреждений гражданской инфраструктуры нет. При этом в Минобороны отметили, что повреждения получил морской тральщик «Иван Голубец».

Также в ведомстве уточнили, что корабли, которые были атакованы дронами, участвовали в обеспечении безопасности морского коридора в рамках «зерновой сделки». После этого Россия решила приостановить свое участие в этом соглашении.