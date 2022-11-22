Число выданных россиянам виз в Испанию выросло втрое вопреки санкциям

Несмотря на санкции, в этом году власти Испании выдали россиянам более 108,8 тыс. шенгенских виз, сообщили в МИД страны. Это меньше допандемийных показателей, но в три раза больше по сравнению с 2021 годом

Фото: Enrique Calvo / Reuters

Россияне стали чаще ездить в Испанию, несмотря на то, что Евросоюз ввел полный запрет на полеты российских самолетов над всей его территорией в ответ на военную операцию на Украине, сообщает Bloomberg со ссылкой на испанский МИД.

По данным ведомства, в 2022 году число краткосрочных шенгенских виз, выданных Испанией россиянам, выросло до 108,8 тыс. Это почти в три раза больше, чем показатель предыдущего года. Представитель МИД не стал уточнять причины.

Как пишет агентство, хотя общее количество выданных виз все еще ниже допандемийного уровня, увеличение числа выданных въездных документов свидетельствует о росте поездок россиян в Западную Европу, несмотря на санкции. По словам европейского дипломата, запрет на въезд россиян с шенгенскими визами в страны Восточной Европы, такие как Польша и Чехия, «может побудить некоторых направиться в Западную Европу».

Вместе с Польшей с 19 сентября въезд для россиян закрыли Эстония, Латвия и Литва. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас объясняла ограничения необходимостью «охраны общественного порядка и безопасности».

По состоянию на 1 сентября 2022 года около 963 тыс. россиян имели действующие шенгенские визы. В этом месяце Евросоюз приостановил упрощенный визовый режим с Россией. Сбор вырос с €35 до €80, срок рассмотрения анкет увеличилось с 15 до 45 дней, а туристам при рассмотрении решили отдавать низкий приоритет (также могут затребовать дополнительные документы).