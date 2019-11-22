Ответы Владимира Мединского на вопросы читателей РБК. Главное

Почему каждый третий российский фильм не окупает госрасходы на его производство

«Тема отдельного интервью — как строится бюджет фильмов, что значит окупаемость и так далее. К этому не надо подходить поверхностно. Но в целом за последние пять-шесть лет, благодаря усилиям Министерства культуры, Фонда кино и правительства произошел рывок в поддержке отечественного кинематографа».

О борьбе с пиратством

«Налаживается борьба с пиратством. Результатом этого является развитие стриминговых платформ, а несколько лет этого даже быть не могло — пиратство убивало все наповал. <…> Государство обязано создавать условия для развития бизнеса, и мы их создаем. Усилия государства по борьбе с пиратством этим интернет-сервисам помогают развиваться. <…> Мы сейчас думаем о том, как мы могли бы поддерживать производство контента в интернете».

О том, почему министерство «раздвигает» премьеры фильмов

«Если несколько однотипных картин заявились на одну дату, мы всегда говорим, чтобы компании договаривались между собой. Если на одну дату заявлено три мультфильма, зритель сходит на один, а остальные останутся в проигрыше. Министерство было вынуждено вмешиваться».

Почему Мединский сравнил Соколова с Джокером

«Я человек прямой и честный, иногда, наверное, слишком часто говорю то, что думаю. Иногда отдельные представители желтой прессы что-то выдергивают из контекста, меняют местами, в печати вообще часто что-то выглядит не так, как в прямой речи. Об этом я сожалею, но не о собственных высказываниях.

<…> Это была публичная лекция (заявления о «Джокере» и Соколове Мединский сделал на культурном форуме в Петербурге — РБК), нужно учитывать контекст, что говорилось до и после. Это было не утверждение, а риторический вопрос, адресованный публике, многократно спрашивающей меня и про первого и про второго. Я хотел дать понять всем, и меня аудитория услышала, что любой творческий образ, любая идея, тем более талантливо исполненная, имеет материальное выражение и может иметь материальные последствия. В 2012 году на одном из показов фильма про «Бэтмена» один разрисованный юноша убил людей, многих тяжело ранил (в 2012 году житель города Орора, штат Колорадо, Джеймс Холмс пришел на премьеру картины «Тёмный рыцарь: Возрождение легенды» и убил 12 человек. Холмс был признан вменяемым, он отбывает пожизненное заключение — РБК). Поэтому, когда мы занимаемся хайпом, скрытым оправданием психа и и убийцы, даже вымышленного, нужно быть осторожными. Что же касается чудовищной трагедии, которая произошла в Санкт-Петербурге с сошедшим с ума человеком, это не вопрос к руководству СПбГУ и не к гостям культурного форума. Я говоря это, хотел показать неуместность вопроса».

«Джокер» — фильм Тодда Филлипса, созданный по мотивам комиксов о Бэтмене, рассказывает историю основного антагониста. В картине он показан как человек с психическим заболеванием, который под влиянием социальных обстоятельств постепенно превращается в Джокера. Олег Соколов — бывший доцент СПбГУ, которому предъявлено обвинение в убийстве аспирантки этого вуза. Его задержали 9 ноября, когда он пытался утопить в Мойке рюкзак с двумя отрезанными женскими руками. После этого его уволили из университета. Соколов находится в СИЗО. 14 ноября, отвечая на вопросы журналистов на Культурном форуме в Санкт-Петербурге, Мединский заявил: «Раньше все спрашивали про Джокера, теперь — про Олега Соколова. Так и хочется ответить: если вам так нравится «Джокер», почему вам не нравится Олег Соколов?»

О возможном сносе кинотеатра «Соловей» на Красной пресне

«Я говорил с московскими властями на этот счет. Дело в том, что все разрешительные документы на инвестиционный проект на этом месте были согласованы задолго до [мэра Москвы Сергея] Собянина и прошли все установленные законом процедуры (на самом деле АО «Киноцентр» получило разрешение на строительство гостиницы с культурно-досуговым комплексом в октябре 2018-го года, следует из данных информационной системы обеспечения градостроительной деятельности города Москвы, — РБК), поэтому все частные собственники в своем праве. Насколько я знаю, правительство Москвы ведет переговоры с собственниками, чтобы показы авторского кино в том или ином виде в киноцентре сохранились. <…> Эта проблема будет решена: либо кинозал появится в этом новом здании, либо где-то рядом».

Здание киноцентра «Соловей» было построено в 1989 году для Всесоюзного творческо-производственного объединения «Киноцентр». Сейчас в нем работают 24 зала, это самый крупный киноцентр в Восточной Европе. О планах снести здание и построить на его месте жилой комплекс стало известно осенью 2018 года. По информации «Ведомостей», заказчики проекта могут быть связаны с бывшими акционерами банка «Хованский».

О сносе зданий Бадаевского пивоваренного завода

«Сейчас это место главным образом заброшенное. Проект по реновации Бадаевского завода очень интересный с архитектурной точки зрения. Я обсуждал эту тему с главным архитектором Москвы, а он знающий парень, Сергей Кузнецов. Он сказал, что с архитектурной точки зрения, этот проект может стать «изюминкой Москвы». Памятников на территории завода три: два домика и кусок забора с воротами. Их сохранят, они будут отреставрированы. То, что не является памятником будет реализовано в рамках реализованной Москвой инвестпрограммы».

Бадаевский пивоваренный завод — памятник промышленной архитектуры конца XIX — начала ХХ века. Сегодня в зданиях завода находятся рестораны, магазины, фитнес-клуб, танцевальная студия и др. В 1991 году почти все заводские корпуса были включены в список выявленных объектов культурного наследия, но в 2014-м охранную зону сократили — охранный статус остался лишь у двух частей главного и солодовенного корпусов, а также исторических въездных ворот. В 2018 году стало известно о планах компании Capital Group построить на территории завода комплекс зданий на 35-метровых колоннах, а под ними разместить парк.

О цензуре

«Цензура — это когда чиновник уполномоченный разрешает или запрещает то или иное действо до его преподнесение публике. Такого рода цензура у нас запрещена Конституцией. Цензура в стране запрещена. Ее нет. У министерства культуры нет возможностей каким-то образом что-то осматривать, регламентировать, фиксировать, притормаживать.

<…> Отказать в выдаче прокатного удостоверения мы можем только на основании нескольких пунктов, перечисленных в законе. Закрыть спектакль мы не можем вообще, если там нет чего-то жестко оговоренного законом. <…> Как зрителя меня, конечно, что-то раздражает без сомнения».

Об архиве генерала Колчака

«Как мне известно, там все покупатели российские. Всегда есть интерес к подобным архивам, всегда находятся покупатели. Здесь, кажется, частные покупатели действовали в интересах наших архивов, но это неподтвержденная информация. Думаю все это в большей степени окажется в России. Министерство культуры никогда не покупало никакие архивы. Ну и в случае с Колчаком мы бы не стали это делать, очень противоречивая фигура».

Архив руководителя Белого движения во время Гражданской войны Александра Колчака был обнаружен в марте 2019 года после смерти во Франции его внука. Правнуки адмирала решили продать архив на аукционе. В ноябре в ходе Санкт-Петербургского международного культурного форума Владимир Мединский заявил, что ведомство не станет выделять деньги на покупку архива, но приветствовало бы желание меценатов выкупить его и привезти в Россию. 22 ноября архив был продан за €3 млн неназванным покупателям.

О доступности билетов в театры

«У нас в стране 650 театров, сотни филармоний, и огромное количество концертных залов. Все они получают государственное дотирование, нет ни одного, который бы жил сам. При этом все, что они продают — площади в аренду, кафе, программки, билеты — это все собственные доходы, которые остаются у учреждений. Государство ничего не изымает. <…> По поводу ценообразования — оно разное. <…> Во-вторых, я всем рекомендую покупать абонементы, так в разы дешевле билет. <…> В-третьих, есть дешевые билеты. По 10 тыс. руб. это обычно штучные билеты в первые ряды. А средняя цена на билет в филармонию 1 тыс. рублей. <…> Проблемы перекупщиков существуют буквально в паре театров. Мы боремся с ними. На днях Госдума приняла законопроект по борьбе с билетными спекулянтами. Законодательный механизм создан. Будет он работать или нет, будем смотреть».

Что делать владельцам домов-памятников

«Я бы посоветовал подходить к вопросу владения взвешенно: там можно продолжать жить, отреставрировать и открыть частную гостиницу или они могут продать недвижимость и переехать в современный дом. Но я против того, чтобы такие дома сносились и на их месте появлялись «Икеи», есть, где «Икеи» построить».

О дальнейшей судьбе киностудии «Ленфильм»

«Киностудия работает, просто не может выйти из долговой ямы. Она не может полноценно обслуживать кредит, который получила от ВТБ. Кредит, кстати, совсем не льготный — по сути коммерческий. Почему не может обслуживать этот кредит — она его обслуживала пару лет, затем перестала — тема для отдельного многочасового разговора с руководством киностудии. Но все, что зависит от министерства для выведения киностудии из кризиса, мы сделали. Во-первых, занимались организацией этого кредита. <…> Во-вторых, в течении нескольких лет мы поддерживали киностудию госзаказом на производство художественных фильмов. <…> В-третьих, мы решили вопрос о возврате киностудии части доходов от коллекции — это была мечта киностудии многие годы. <…> И мы оказывали поддержку в деле реализации непрофильных активов, которые в силу многих обстоятельств она реализовать пока не смогла. Наверное, наших усилий пока недостаточно, и есть вопросы к менеджменту, но давайте не будем решать их поспешно».

Киностудия «Ленфильм» — старейшая в России. Она была основана в 1914 году. Выручка АО «Ленфильм» по РСБУ в 2018 году, согласно информации базы СПАРК, составила 231,6 млн руб., убыток от основной деятельности — 64,8 млн руб., чистый убыток — 150 млн руб. Кредиторская задолженность на 31 декабря 2018 года — 61,4 млн руб. В октябре 2019 года несколько счетов киностудии были заблокированы по требованию ФНС, после того, как Петроградский районный отдел судебных приставов возбудил в отношении киностудии исполнительное производство о взыскании более 7 млн руб. налогов и прочих сборов. Ее кредитор — банк ВТБ — предупреждал, что без господдержки «Ленфильму» придется объявить дефолт. Киностудия должна ВТБ 1,5 млрд руб., взятых в 2013 году на модернизацию.

О возможности появления свалки на территории музея-заповедника Бородино

«Территория музея-заповедника Бородино, которая за последние годы серьезно благоустроилась, больше 100 км. кв. Свалка будет находиться километров в 20 от его границ. Не на территории музея-заповедника».

ТКО «Храброво» на территории бывшего Замошинского сельского поселения был введен в эксплуатацию в 2007 году. В радиусе 645 кв. км. вокруг него находится охранная зона Государственного Бородинского военно-исторического музея-заповедника. После закрытия полигона «Кучино» «Храброво» назывался среди полигонов, которые готовы принять перераспределяемые отходы. Позднее было объявлено о планах по его расширению. Новый полигон получит название «Можайск» и продолжит работу до 2032 года. Согласно проектной документации, вместо 30 тыс. т мусора в год новый полигон будет принимать 268 тыс. т отходов.

О возможных карьерных планах на случай ухода из Минкультуры

«Я не думал об этом. На пенсию я точно не пойду, силы еще есть. <…> Мне до 2024 года еще столько всего нужно сделать, я еще могу минут десять перечислять только количество строек музеев и театров. <…> В тяжелые моменты хандры хочется, чтобы денег было побольше, но у меня есть обязательства. И обязательства перед теми кто брал меня на работу, доделать эту работу до конца. Сдохну, но до конца доведу».

О графике президента Путина

Перед тем, как прийти в студию РБК, Владимир Мединский принял участие во встрече Владимира Путина и вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой.

«Президент работает круглосуточно, как известно. Поэтому мы все подстраиваемся».