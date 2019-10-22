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Налоговики заблокировали банковские счета киностудии «Ленфильм»
Федеральная налоговая служба заблокировала четыре банковских счета «Ленфильма» в ВТБ и Райффайзенбанке. Ранее кредитор студии — ВТБ — предупреждал, что без господдержки «Ленфильму» останется лишь объявить дефолт
Здание киностудии «Ленфильм» (Фото: Петр Ковалев / ТАСС)

Межрайонная инспекция ФНС России №25 по Санкт-Петербургу в сентябре и октябре 2019 года заблокировала четыре банковских счета АО «Ленфильм», следует из информации на сайте Федеральной налоговой службы. 20 сентября были заблокированы первые два счета в ВТБ и Райффайзенбанке, 8 октября — еще два в тех же банках.

Пресс-служба ВТБ подтвердила, что «банк был вынужден произвести техническую блокировку счетов» АО «Ленфильм» по требованию ФНС». Представители Райффайзенбанка и ФНС, а также пресс-секретарь киностудии «Ленфильм» Валерий Карпов не ответили на запросы.

ФНС может блокировать счета налогоплательщика, если он систематически не платит налоги, следует из ст. 76 Налогового кодекса РФ. Банковский счет блокируется полностью или частично: при недоимке налога обычно счет блокируют в части долга, остальными средствами компания может распоряжаться в обычном режиме. Если счет заблокирован полностью, компания имеет право перечислять зарплату, текущие налоги и взносы.

Что такое «Ленфильм»

История «Ленфильма» началась в 1914 году — тогда студия называлась военно-кинематографическим отделом Скобелевского комитета. После революции киностудию национализировали, и спустя 20 лет она превратилась в «Ленфильм». На студии были сняты такие картины, как «Свадьба в Малиновке» (1967), «Полосатый рейс» (1961), «Особенности национальной охоты» (1995).

Выручка АО «Ленфильм» по РСБУ в 2018 году, согласно информации базы СПАРК, составила 231,6 млн руб., убыток от основной деятельности — 64,8 млн руб., чистый убыток — 150 млн руб. Кредиторская задолженность на 31 декабря 2018 года — 61,4 млн руб.

Петроградский районный отдел судебных приставов 17 октября возбудил в отношении АО «Ленфильм» исполнительное производство о взыскании более 7 млн руб. налогов и прочих сборов, указано в базе СПАРК. Все средства, которые уже находятся на заблокированных счетах или поступят на них, пойдут на погашение этого долга, следует из закона «Об исполнительном производстве».

Помимо обязательств перед налоговой службой «Ленфильм» должен выплатить ВТБ кредит в размере 1,5 млрд руб., который студия взяла еще в 2013 году на модернизацию киностудии. В сентябре председатель совета директоров АО «Ленфильм» режиссер Федор Бондарчук попросил президента Владимира Путина помочь киностудии погасить этот долг. По словам режиссера, у «Ленфильма» нет полного объема прав на «золотую коллекцию», а также киностудия не получила тех размеров господдержки, которые были прописаны в концепции развития студии.

В последние годы проекты «Ленфильма» действительно не поддерживались Минкультуры — студия, согласно официальным данным, не получала субсидий на производство фильмов с 2017 года.

Для получения субсидий от министерства киностудия должна документально подтвердить отсутствие у нее задолженностей по уплате налогов, сборов и пеней, указано в приказе Минкультуры от 10 марта 2016 года «Об утверждении порядка отбора организаций кинематографии — получателей субсидий на производство национальных фильмов».

В случае, если государство не предоставит «Ленфильму» субсидии на погашение кредита, студии останется лишь объявить дефолт, заявлял в сентябре президент ВТБ Андрей Костин. По его словам, киностудия самостоятельно не справится с долговыми обязательствами, поскольку «источников погашения» у нее нет.

«Ленфильм» с 2015 года пытается продать свою недвижимость, чтобы погасить образовавшиеся долги. Студия шесть раз выставляла на торги земельный участок на улице Тамбасова площадью 97,7 тыс. кв. м и семь нежилых помещений общей площадью 17 тыс. кв. м. Последняя попытка продажи была в марте 2019 года. За это время цена актива снизилась с 2,1 млрд до 1,6 млрд руб., однако продать недвижимость не удалось.

Автор: Елизавета Ефимович
Теги: ФНС, долг, банк, ВТБ, «Ленфильм», Райффайзенбанк
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