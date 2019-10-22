Налоговики заблокировали банковские счета киностудии «Ленфильм»

Федеральная налоговая служба заблокировала четыре банковских счета «Ленфильма» в ВТБ и Райффайзенбанке. Ранее кредитор студии — ВТБ — предупреждал, что без господдержки «Ленфильму» останется лишь объявить дефолт

Здание киностудии «Ленфильм» (Фото: Петр Ковалев / ТАСС)

Межрайонная инспекция ФНС России №25 по Санкт-Петербургу в сентябре и октябре 2019 года заблокировала четыре банковских счета АО «Ленфильм», следует из информации на сайте Федеральной налоговой службы. 20 сентября были заблокированы первые два счета в ВТБ и Райффайзенбанке, 8 октября — еще два в тех же банках.

Пресс-служба ВТБ подтвердила, что «банк был вынужден произвести техническую блокировку счетов» АО «Ленфильм» по требованию ФНС». Представители Райффайзенбанка и ФНС, а также пресс-секретарь киностудии «Ленфильм» Валерий Карпов не ответили на запросы.

ФНС может блокировать счета налогоплательщика, если он систематически не платит налоги, следует из ст. 76 Налогового кодекса РФ. Банковский счет блокируется полностью или частично: при недоимке налога обычно счет блокируют в части долга, остальными средствами компания может распоряжаться в обычном режиме. Если счет заблокирован полностью, компания имеет право перечислять зарплату, текущие налоги и взносы.

Что такое «Ленфильм» История «Ленфильма» началась в 1914 году — тогда студия называлась военно-кинематографическим отделом Скобелевского комитета. После революции киностудию национализировали, и спустя 20 лет она превратилась в «Ленфильм». На студии были сняты такие картины, как «Свадьба в Малиновке» (1967), «Полосатый рейс» (1961), «Особенности национальной охоты» (1995). Выручка АО «Ленфильм» по РСБУ в 2018 году, согласно информации базы СПАРК, составила 231,6 млн руб., убыток от основной деятельности — 64,8 млн руб., чистый убыток — 150 млн руб. Кредиторская задолженность на 31 декабря 2018 года — 61,4 млн руб.

Петроградский районный отдел судебных приставов 17 октября возбудил в отношении АО «Ленфильм» исполнительное производство о взыскании более 7 млн руб. налогов и прочих сборов, указано в базе СПАРК. Все средства, которые уже находятся на заблокированных счетах или поступят на них, пойдут на погашение этого долга, следует из закона «Об исполнительном производстве».