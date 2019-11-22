Мединский объяснил сравнение экс-доцента Соколова с Джокером

Сравнение обвиняемого в убийстве историка Олега Соколова с вымышленным героем Джокером должно было стать предупреждением об угрозе материализации идей, объяснил свои слова о Джокере и Соколове министр культуры

Владимир Мединский (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Фильм «Джокер» может быть «скрытым оправданием» героя-убийцы, а такие идеи могут материализоваться. Так ответил в прямом эфире Владимир Мединский на вопрос читателя РБК о сравнении героя фильма с Олегом Соколовым.

«Я просто хотел дать понять, что любой творческий образ, любая идея, тем более талантливо исполненная, она имеет материальное выражение и может иметь материальные последствия. Идеи материализуются», — объяснил министр.

По словам Мединского, в 2012 году в США в одном из кинотеатров во время показа фильма о Бэтмене молодой человек с автоматической винтовкой и в маске Джокера убил 12 человек. «Вот так он воспринял свой образ», — заметил Мединский. — Поэтому когда мы занимаемся скрытым оправданием психа-убийцы, даже вымышленного, надо быть очень острожными».

«Джокер» — фильм Тодда Филлипса, созданный по мотивам комиксов о Бэтмене, рассказывает историю его основного антагониста. В картине Джокер показан как человек с психическим заболеванием, который под влиянием социальных обстоятельств постепенно превращается в Джокера (во вселенной DC существуют и другие версии предыстории персонажа).