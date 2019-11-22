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Мединский объяснил сравнение экс-доцента Соколова с Джокером
Сравнение обвиняемого в убийстве историка Олега Соколова с вымышленным героем Джокером должно было стать предупреждением об угрозе материализации идей, объяснил свои слова о Джокере и Соколове министр культуры
Владимир Мединский (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Фильм «Джокер» может быть «скрытым оправданием» героя-убийцы, а такие идеи могут материализоваться. Так ответил в прямом эфире Владимир Мединский на вопрос читателя РБК о сравнении героя фильма с Олегом Соколовым.

«Я просто хотел дать понять, что любой творческий образ, любая идея, тем более талантливо исполненная, она имеет материальное выражение и может иметь материальные последствия. Идеи материализуются», — объяснил министр.

По словам Мединского, в 2012 году в США в одном из кинотеатров во время показа фильма о Бэтмене молодой человек с автоматической винтовкой и в маске Джокера убил 12 человек. «Вот так он воспринял свой образ», — заметил Мединский. — Поэтому когда мы занимаемся скрытым оправданием психа-убийцы, даже вымышленного, надо быть очень острожными».

«Джокер» — фильм Тодда Филлипса, созданный по мотивам комиксов о Бэтмене, рассказывает историю его основного антагониста. В картине Джокер показан как человек с психическим заболеванием, который под влиянием социальных обстоятельств постепенно превращается в Джокера (во вселенной DC существуют и другие версии предыстории персонажа).

Общество
Интервью Владимира Мединского. Онлайн

Фильм был представлен на Венецианском кинофестивале, где взял главную награду — «Золотого льва». В российский прокат картина вышла 3 октября и собрала в первый уик-энд, по данным Единой автоматизированной информационной системы о показах фильмов в кинозалах, 634,9 млн руб. Всего по состоянию на 22 ноября бокс-офис «Джокера» в России достиг 1,9 млрд руб.

Владимир Мединский в конце октября заявил, что фильм ему не понравился, но он не увидел оснований для его запрета в прокате. «Кому-то нравится, кому-то не нравится, кто-то видит в этом пропаганду зла, а кто-то — добра», — сказал министр.

Олег Соколов — бывший доцент СПбГУ, которому предъявлено обвинение в убийстве аспирантки этого вуза. Его задержали 9 ноября, когда он пытался утопить в Мойке рюкзак с двумя отрезанными женскими руками. После этого его уволили из университета. Соколов находится в СИЗО.

«Раньше все спрашивали про Джокера, теперь — про Олега Соколова. Так и хочется ответить: если вам так нравится «Джокер», почему вам не нравится Олег Соколов?» — ответил Мединский 14 ноября на вопросы журналистов на Культурном форуме в Санкт-Петербурге.

Авторы: Георгий Тадтаев, Ирина Парфентьева, Вячеслав Козлов
При участии: Юлия Сапронова, Анастасия Антипова
Теги: Владимир Мединский, Минкультуры
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