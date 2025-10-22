 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине
Польский министр выразил надежду на подрыв нефтепровода «Дружба» Украиной

Глава МИД Польши Сикорский выразил надежду на подрыв нефтепровода «Дружба» ВСУ
Сюжет
Военная операция на Украине
Глава МИД Польши Сикорский пожелал попавшему под санкции командующему беспилотными системами ВСУ преуспеть в уничтожении трубопровода, по которому Венгрия получает нефть из России. Будапешт осуждал украинские атаки по нефтепроводу
Фото: Janos Kummer / Getty Images
Фото: Janos Kummer / Getty Images

Глава МИД Польши Радослав Сикорский выразил надежду на уничтожение Украиной нефтепровода «Дружба», следует из его публикации в Х.

В посте Сикорский обратился к венгерскому министру иностранных дел Петеру Сийярто. Нефть Венгрия получает как раз по «Дружбе».

«Я надеюсь, что ваш храбрый соотечественник, майор Мадьяр (имеется в виду командующий Силами беспилотных систем Украины Роберт Бровди, уроженец Закарпатья, венгр по происхождению. — РБК), наконец-то преуспеет в уничтожении нефтепровода, который питает военную машину Путина, и вы будете получать свою нефть через Хорватию», — написал польский министр.

Бровди в конце августа попал под санкции Венгрии после удара по «Дружбе» на территории России 22 августа, из-за чего поставки нефти в страну были приостановлены. В том месяце это была не первая атака по нефтепроводу. Будапешт запретил Бровди въезд на три года в страну и Шенгенскую зону. МИД Украины выразил протест в связи с этим.

Тогда Сикорский обратился к военному: «Командир Мадьяр: если вам нужен отдых, а Венгрия вас не пускает, будьте нашим гостем в Польше».

Захарова назвала «Усама бен Сикорский» автора прогноза о взрыве «Дружбы»
Политика
Мария Захарова

Претензии в адрес Бровди есть и у России. 16 октября Следственный комитет сообщил, что ему заочно предъявлены обвинения в совершении терактов ВСУ на объектах топливно-энергетического комплекса с применением беспилотников дальнего действия.

Недавно Сийярто пожаловался, что ЕК больше месяца не отвечала на просьбу Венгрии о помощи из-за ударов по «Дружбе», которые он называл атаками на суверенитет Венгрии.

Польша не в первый раз критически высказывается в отношении инфраструктуры, по которой топливо из России поступает или поступало в Европу. Так, польский премьер Дональд Туск говорил, что проблемой было строительство газопроводов «Северный поток», а не их подрыв в 2022 году. Сийярто сказал на это, что заявление о приемлемости уничтожения трубопроводов «шокирует, поскольку заставляет задуматься, что еще можно взорвать, чтобы это все еще считалось простительным или даже похвальным».

Президент России Владимир Путин заявил, что российские военные «очень долго терпели, когда украинские войска наносили постоянные удары по нашим энергетическим объектам», а теперь начали «серьезно отвечать».

