 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Подрыв «Северных потоков»⁠,
0

Сийярто осудил защиту Польшей украинца, обвиняемого в подрыве Nord Stream

Сийярто: нам не нужна Европа, где премьер-министры защищают террористов
Сюжет
Подрыв «Северных потоков»
Петер Сийярто
Петер Сийярто (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что слова премьер-министра Польши Дональда Туска о приемлемости подрыва газопровода «Северный поток-2» шокируют. Об этом политик написал на своей странице в социальной сети Х на фоне решения Польши не выдавать России задержанного на ее территории за подрыв газопровода украинца.

«По словам Туска, взрыв газопровода — это приемлемо. Это шокирует, поскольку заставляет задуматься, что еще можно взорвать, чтобы это все еще считалось простительным или даже похвальным», — написал Сийярто. Он добавил: «Ясно одно: нам не нужна Европа, где премьер-министры защищают террористов».

Пост венгерского дипломата был ответом на пост в Х Туска о том, что проблема с «Северным потоком-2» состоит не в том, что его подорвали, а в том, что он был построен.

Польша решила не выдавать «навредившего России» взрывом Nord Stream
Политика
Славомир Ценцкевич

Ранее руководитель бюро нацбезопасности Польши Славомир Ценцкевич отметил, что Варшава должна найти законный способ не допустить экстрадицию в другую страну, в том числе в Россию и Германию, подозреваемого по делу о подрыве газопровода «Северный поток-2».

О том, что выдача Германии подозреваемого во взрыве газопровода украинца не в интересах Польши, также заявил премьер Туск. При этом он подчеркнул, что решение будет за судом.

Речь идет об украинце Владимире Ж. По версии немецкой прокуратуры, он является обученным водолазом и участвовал в погружениях при установке взрывных устройств на трубопроводах. Они были взорваны 26 сентября 2022 года, уцелела только одна нитка на Nord Stream 2.

Мужчину задержали недалеко от Варшавы в конце сентября 2025-го по выданному Германией ордеру на арест. Прокуратура ФРГ указывала, что он должен предстать перед судом после экстрадиции из Польши.

Президент России Владимир Путин в 2023 году назвал версию о причастности украинской группы к взрывам «чушью», подчеркнув, что для подобной атаки требовались специалисты, обладающие соответствующей технологической поддержкой государственного уровня. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил надежду, что будут найдены не только исполнители, но и заказчики взрывов.

Читайте РБК в Telegram.

Экс-соратник Макрона призвал к досрочным президентским выборам во Франции

Фицо заявил, что готов спорить сутками о запрете газа и нефти из России

«Москвич» прокомментировал случай со сгоревшей машиной Эрика Давидыча

У европейских чиновников в крови обнаружили «вечные химикаты»

Дипломаты ЕС пишут Макрону политический некролог — Politico

Италия обратится к ООН с предложением объявления олимпийского перемирия

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Егор Алимов
Петер Сийярто Дональд Туск Nord Stream 2 подрыв украинец
Материалы по теме
Польша решила не выдавать «навредившего России» взрывом Nord Stream
Политика
Польша сочла невыгодной выдачу Германии дайвера по делу Nord Stream
Политика
ФРГ раскрыла роль задержанного в Польше украинца в подрыве Nord Stream
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 7 октября
EUR ЦБ: 96,83 (+0,78) Инвестиции, 06 окт, 19:08 Курс доллара на 7 октября
USD ЦБ: 83 (+1,1) Инвестиции, 06 окт, 19:08
Офисы будущего: тренды коммерческой недвижимости в 2025 году РБК и ГАЛС, 19:55
В ЦБ исключили «резкие шаги» по работе карт Visa и Mastercard Финансы, 19:54
Медведев выругался матом после выхода в 1/4 финала «Мастерс» в Шанхае Спорт, 19:46
Умер театровед и эксперт по Шекспиру Алексей Бартошевич Общество, 19:41
СК назвал основную версию убийства архитектора Супоницкого в Петербурге Общество, 19:39
Собчак удалила интервью с Григорьевым-Апполоновым из-за «ЛГБТ-пропаганды» Общество, 19:34
На своем берегу: какой будет новая очередь City Bay РБК и City Bay, 19:23
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
ЦБ направил Росимуществу предписание о не сделанной оферте по акциям ЮГК Инвестиции, 19:22
СКА проиграл пятый подряд матч в КХЛ Спорт, 19:19
Бундестаг отменил процедуру ускоренного получения гражданства Германии Политика, 19:14
«РИА Новости» узнало о подозреваемом в убийстве архитектора в Петербурге Общество, 19:11
Сийярто осудил защиту Польшей украинца, обвиняемого в подрыве Nord Stream Политика, 19:07
В России сократили квоты на выдачу иностранцам разрешений на проживание Общество, 19:07
Путин и Алиев в Таджикистане проведут встречу впервые с прошлой осени Политика, 19:04