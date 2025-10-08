Сийярто осудил защиту Польшей украинца, обвиняемого в подрыве Nord Stream

Петер Сийярто (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что слова премьер-министра Польши Дональда Туска о приемлемости подрыва газопровода «Северный поток-2» шокируют. Об этом политик написал на своей странице в социальной сети Х на фоне решения Польши не выдавать России задержанного на ее территории за подрыв газопровода украинца.

«По словам Туска, взрыв газопровода — это приемлемо. Это шокирует, поскольку заставляет задуматься, что еще можно взорвать, чтобы это все еще считалось простительным или даже похвальным», — написал Сийярто. Он добавил: «Ясно одно: нам не нужна Европа, где премьер-министры защищают террористов».

Пост венгерского дипломата был ответом на пост в Х Туска о том, что проблема с «Северным потоком-2» состоит не в том, что его подорвали, а в том, что он был построен.

Ранее руководитель бюро нацбезопасности Польши Славомир Ценцкевич отметил, что Варшава должна найти законный способ не допустить экстрадицию в другую страну, в том числе в Россию и Германию, подозреваемого по делу о подрыве газопровода «Северный поток-2».

О том, что выдача Германии подозреваемого во взрыве газопровода украинца не в интересах Польши, также заявил премьер Туск. При этом он подчеркнул, что решение будет за судом.

Речь идет об украинце Владимире Ж. По версии немецкой прокуратуры, он является обученным водолазом и участвовал в погружениях при установке взрывных устройств на трубопроводах. Они были взорваны 26 сентября 2022 года, уцелела только одна нитка на Nord Stream 2.

Мужчину задержали недалеко от Варшавы в конце сентября 2025-го по выданному Германией ордеру на арест. Прокуратура ФРГ указывала, что он должен предстать перед судом после экстрадиции из Польши.

Президент России Владимир Путин в 2023 году назвал версию о причастности украинской группы к взрывам «чушью», подчеркнув, что для подобной атаки требовались специалисты, обладающие соответствующей технологической поддержкой государственного уровня. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил надежду, что будут найдены не только исполнители, но и заказчики взрывов.