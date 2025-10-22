Мария Захарова (Фото: МИД России)

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского «Усамой бен Сикорским» после его комментария об уничтожении Украиной нефтепровода «Дружба», сообщает ТАСС.

«Какие еще объекты гражданской инфраструктуры, с точки зрения Усамы бен Сикорского, должны быть уничтожены?», — сказала представитель МИД России.

Ранее Сикорский в социальной сети Х прокомментировал публикацию министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, выразив надежду, что Украина уничтожит нефтепровод «Дружба».

По южной ветке нефтепровода «Дружба», которая проходит через Украину, нефть из России поступает в Венгрию и Словакию. Прокачку российской нефти по северному участку провода, идущему в Польшу и Германию, остановили из-за санкций Евросоюза.

В августе Венгрия трижды обвинила Украину в ударах по нефтепроводу «Дружба»: 13, 18 и 22 августа. Атаки пришлись на инфраструктуру в Брянской области. Два последних удара привели к приостановкам прокачки нефти в Венгрию и Словакию.

В начале сентября директор по коммуникациям венгерской правящей партии «Фидес» Тамаш Менцер заявил, что Киев готовит новую атаку на «Дружбу».