Сийярто упрекнул ЕС в игнорировании удара ВСУ по «Дружбе»

Европейская комиссия (ЕК) больше месяца не отвечала на просьбу Венгрии о помощи после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на нефтепровод «Дружба», сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

«Когда разбомбили нефтепровод «Дружба», мы вместе со Словакией обратились за помощью к Европейской комиссии, поскольку собирались начать использовать наши стратегические нефтяные запасы. Им потребовалось 49 дней (!), чтобы ответить. Вот на такую поддержку мы можем рассчитывать», — написал он в соцсети Х.

По южной ветке трубопровода «Дружба», которая проходит через Украину, нефть из России поступает в Венгрию и Словакию. Прокачка российского сырья по северной ветке, которая идет в Польшу и Германию, была остановлена из-за санкций ЕС. По этому участку в Европу поступает казахстанская нефть.

Венгрия неоднократно обвиняла Украину в ударах по «Дружбе». Два удара в августе привели к приостановкам прокачки нефти в Венгрию и Словакию. По словам Сийярто, атака в ночь на 22 августа оставила Венгрию и Словакию без поставок нефти на пять дней.

