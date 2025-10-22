 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

NYT узнала, что Трамп требует с Минюста США $230 млн за дела против себя

NYT: Трамп требует с Минюста США $230 млн за уголовное преследование в прошлом

Президент США Дональд Трамп требует от американского Минюста $230 млн компенсацию за федеральные расследования, которые ведомство вело против него в прошлом, пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Речь идет о двух административных жалобах, которые Трамп подал в 2023 и 2024 годах на нарушение своих прав, в том числе при обыске ФБР его резиденции в Мар-а-Лаго (штат Флорида), а также по делу об обвинениях в адрес России насчет вмешательства в выборы 2016 года (Москва их отвергает).

Эти жалобы технически не являются судебными исками, процедура условно предшествует им. Жалобы в ее рамках сначала рассматриваются Минюстом США на предмет возможности урегулирования разногласий в досудебном порядке, уточняет NYT. Газета указывает, что часть действующих высокопоставленных должностных лиц Минюста ранее работали в команде Трампа. В частности, это замглавы министерства Тодд Бланш, который еще в 2024 году был адвокатом американского президента.

Сам Трамп, комментируя сообщение NYT, заявил, что ему был нанесен «очень большой ущерб», и все полученные деньги он отдал бы на благотворительность.

Материал дополняется

Авторы
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Лента новостей
