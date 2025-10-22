 Перейти к основному контенту
Дмитриев опроверг сообщения об отмене встречи Путина и Трампа

Военная операция на Украине

Подготовка к встрече президентов России и США в Будапеште продолжается, заявил спецпредставитель российского президента по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в соцсети X.

Так он прокомментировал сообщение газеты Financial Times (FT) о том, что вторая личная встреча, о которой договорились президент России Владимир Путин и американский президент Дональд Трамп, отменена, а решение было принято после телефонного разговора госсекретаря США Марко Рубио с главой МИД России Сергеем Лавровым. Об этом также сообщала и The Telegraph.

СМИ искажают комментарии о «ближайшем будущем», чтобы подорвать перспективы встречи, подготовка к ней продолжается, отметил Дмитриев.

Кремль назвал преждевременным обсуждение участия ЕС в саммите в Будапеште
Политика
Дмитрий Песков

Путин и Трамп договорились провести встречу в Будапеште, когда разговаривали по телефону 16 октября. Точная дата пока неизвестна. В Белом доме 21 октября сообщили, что Трамп не планирует «в ближайшее время» встречу с российским коллегой.

В тот же день CBS сообщил, что подготовка к саммиту в настоящий момент приостановлена. По данным Reuters, проведению саммита угрожает позиция Москвы, которая выступает против идеи о немедленном прекращении огня на Украине.

Сам Трамп заявил журналистам о нежелании «терять время впустую». Вместе с тем он отметил, что решение относительно встречи еще не принято, о нем могут объявить в течение пары дней.

