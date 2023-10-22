CNN узнал, что США добились от Израиля отсрочки операции в Газе

Отсрочка наземной операции позволит освободить больше захваченных ХАМАС заложников и оказать помощь сектору Газа, считают власти США, передает CNN

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Власти США оказали давление на Израиль, чтобы тот отложил вторжение в сектор Газа, что позволит освободить больше захваченных ХАМАС заложников и оказать помощь анклаву, сообщает CNN со ссылкой на два источника.

«Администрация [президента США] добилась от израильского руководства отсрочки [наземной операции] в связи с прогрессом в освобождении заложников», — сказал один из собеседников телеканала. 20 октября при посредничестве Катара были освобождены американки Джудит и Натали Раанан. На следующий день президент Джо Байден на вопрос, просил ли он Израиль отложить операцию в секторе Газа, ответил: «Я разговариваю с израильтянами».

На переговорах с ХАМАС об освобождении заложников, посредником на которых выступает Катар, в частности, обсуждается доставка гуманитарной помощи в сектор Газа, а также необходимость временного прекращения огня для освобождения пленных, сообщил дипломат. При этом Израиль не давал понять, что рассматривает возможность прекращения боевых действий, передает канал. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху в пятницу заявлял, что страна продолжит усилия по вызволению заложников, захваченных ХАМАС, при этом одновременно «будет сражаться до тех пор, пока не победит».

О том, что США и ЕС оказывают давление на Израиль с целью отсрочки наступления на сектор Газа, сообщало 20 октября агентство Bloomberg. Это позволило бы выиграть время для переговоров с ХАМАС по поводу заложников, отмечало агентство. CNN, в свою очередь, передавал, что Соединенные Штаты и их союзники не пытались отговорить израильскую сторону от операции в секторе Газа, но призывали «разработать стратегию, а не просто тактический маневр». Страну предостерегли от длительной оккупации и жертв среди мирного населения.

Газета The Wall Street Journal со ссылкой на несколько источников в то же время писала о провале переговоров США, Израиля и Катара с ХАМАС об освобождении 50 заложников.

Представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари 22 октября заявил, что ХАМАС удерживает по меньшей мере 212 человек.