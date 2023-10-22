Пентагон пообещал без колебаний ответить на эскалацию на Ближнем Востоке

Глава Пентагона подчеркнул, что США оставляют за собой право защищать себя, и посоветовал тем, кто рассчитывает расширить конфликт Израиля и ХАМАС, не делать этого, так как США «без колебаний» предпримут «соответствующие шаги»

Ллойд Остин (Фото: Chad Mcneeley / Dod / Keystone Press Agency / Global Look Press)

США «без колебаний» предпримут «соответствующие шаги» в ответ на любую эскалацию ситуации на Ближнем Востоке, заявил министр обороны Ллойд Остин в интервью ABC News.

Он упомянул недавние атаки на американские военные базы в Ираке и Сирии. По его словам, Вашингтон обеспокоен возможной эскалацией ситуации. «По сути, то, что видим, — это перспектива значительной эскалации атак на наши войска и наш народ по всему региону. И поэтому мы сделаем все необходимое, чтобы убедиться, что наши войска на хороших позициях, что они защищены и что мы способны ответить», — сказал глава Пентагона.

Остин подчеркнул, что Соединенные Штаты оставляют за собой право защищать себя. «Если какая-либо группировка или какая-либо страна стремится расширить этот конфликт и воспользоваться этой очень неудачной ситуацией, которую мы наблюдаем, наш совет: не делайте этого», — предупредил министр.

14 октября США решили отправить в восточную часть Средиземного моря вторую ударную группу во главе с авианосцем USS Dwight D. Eisenhower. Глава Пентагона пояснил, что решение принято «в рамках усилий по сдерживанию враждебных действий против Израиля». В состав группы входят ракетный крейсер USS Philippine Sea, а также ракетные эсминцы USS Gravely и USS Mason. USS Dwight D. Eisenhower присоединится к уже находящейся там группе во главе с авианосцем USS Gerald R. Ford, в которую входят ракетный крейсер USS Normandy, эсминец USS Thomas Hudner и еще несколько кораблей. Позднее Остин объявил о намерении развернуть на Ближнем Востоке батарею противоракетного комплекса THAAD и дополнительные зенитные ракетные комплексы Patriot. Он приказал быть готовыми к развертыванию дополнительных войск «на случай непредвиденных обстоятельств».

По данным газеты The New York Times, Соединенные Штаты попросили Израиль не наносить массированных ударов по ливанской группировке «Хезболла», так как в Вашингтоне опасаются, что конфронтация может перерасти в полномасштабный конфликт. В таком случае еврейскому государству придется вести войну на два фронта, в которую в итоге окажутся втянуты США и Иран, пишет издание.