На западе Ирака обстреляли авиабазу США
Авиабаза Айн аль-Асад на западе Ирака, на которой размещены военные США и других западных стран, подверглась обстрелу, сообщают Reuters и Al Arabia со ссылкой на военные источники. По предварительным данным, один взрыв прогремел на территории базы.
Reuters пишет, что базу обстреляли из реактивной системы залпового огня.
База Айн аль-Асад подвергается обстрелам три дня подряд. В ночь на 20 октября базу атаковали дроны и ракеты, внутри были слышны многочисленные взрывы, на следующий день ее атаковали два беспилотника. 22 октября дрон упал на территории базы, не причинив ущерба, рассказал источник AFP. Другой собеседник агентства сообщил о двух беспилотниках — один перехватили, второй «разбился из-за технической неисправности». Ответственность за все атаки взяла на себя группировка «Исламское сопротивление Ирака».
Удары наносились по трем базам — Айн аль-Асад, базе Харир на севере Ирака и военному лагерю недалеко от аэропорта Багдада. По данным Al Arabia, всего на них находятся около 2,5 тыс. военнослужащих США.
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