 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

На западе Ирака обстреляли авиабазу США

Американская авиабаза Айн аль-Асад в Ираке подверглась ракетному обстрелу
Авиабаза Айн аль-Асад
Авиабаза Айн аль-Асад (Фото: Derek Mustard / ZUMAPRESS.com / Global Look Press)

Авиабаза Айн аль-Асад на западе Ирака, на которой размещены военные США и других западных стран, подверглась обстрелу, сообщают Reuters и Al Arabia со ссылкой на военные источники. По предварительным данным, один взрыв прогремел на территории базы.

Reuters пишет, что базу обстреляли из реактивной системы залпового огня.

База Айн аль-Асад подвергается обстрелам три дня подряд. В ночь на 20 октября базу атаковали дроны и ракеты, внутри были слышны многочисленные взрывы, на следующий день ее атаковали два беспилотника. 22 октября дрон упал на территории базы, не причинив ущерба, рассказал источник AFP. Другой собеседник агентства сообщил о двух беспилотниках — один перехватили, второй «разбился из-за технической неисправности». Ответственность за все атаки взяла на себя группировка «Исламское сопротивление Ирака».

Удары наносились по трем базам — Айн аль-Асад, базе Харир на севере Ирака и военному лагерю недалеко от аэропорта Багдада. По данным Al Arabia, всего на них находятся около 2,5 тыс. военнослужащих США.

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Финансы

Что такое процентный риск и как компании управляют им в новых условиях

СберПро Медиа Госсектор

Не только в аптеке. Как развивается рынок продажи лекарств в России

СберПро Медиа Интересное

Обмен метриками и слепые тесты. Как внедрять ИИ и оценивать его эффект для бизнеса

СберПро Медиа Интересное

5 грехов спикера. Как выступить так, чтобы пригласили ещё

СберПро Медиа Транспорт

Высокое напряжение: какие перспективы у электромобилей в России

СберПро Медиа Лесопромышленный комплекс

Как лесопромы-
шленный комплекс ищет новые ниши и рынки

СберПро Медиа Интересное

Какие есть перспективы у индустриального выращивания ягоды в России

СберПро Медиа Интересное

Тактильный и голографический: когда появится связь 6G и что она изменит для бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Новые решения. Как бесшовно перейти на российское ПО

СберПро Медиа Тренды

Навигатор по цифровым решениям для компаний металлургии и горнодобывающей промышленности

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Ирак военная база США
Материалы по теме
Беспилотник атаковал военную базу США в Ираке
Политика
Два беспилотника атаковали военную базу США в Ираке
Политика
Военная база США в Ираке подверглась обстрелу
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 21 октября
EUR ЦБ: 101,43 (-1,2) Инвестиции, 20 окт, 17:22 Курс доллара на 21 октября
USD ЦБ: 95,91 (-1,4) Инвестиции, 20 окт, 17:22
На западе Ирака обстреляли авиабазу США Политика, 10:56
Юрта, чак-чак и глэмпинг: что стоит попробовать в Татарстане РБК и LADA, 10:45
После ударов по аэропортам Алеппо и Дамаска рейсы перевели в Латакию Политика, 10:36
МИД назвал число отказавшихся от российского гражданства Политика, 10:31
В НАТО увидели риски в Арктике из-за «растущих связей» России и Китая Политика, 10:28
В Омской области проверят детдома после видео с избиением подростка Общество, 10:01
Что такое профилактический визит и как сегодня проверяют бизнес РБК и ДПиООС, 10:00
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Как средняя цена видеоигры на диске выросла до 6,43 тыс. Инфографика Технологии и медиа, 10:00
La Tribune узнала о планах Эр-Рияда купить 54 французских истребителя Политика, 09:41
МИД сообщил о росте числа туристов из Европы Политика, 09:37
Избежать Альцгеймера: как помочь родителям продлить молодость Pro, 09:23
Тысячекратная деноминация 1998г.: почему она была почти незаметной РБК и Сбер, 09:19
На Крымском мосту перекрыли движение автомобилей Политика, 09:17
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 09:10