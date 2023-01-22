Власти ЕС назвали потолок цен на газ риском для финансовой стабильности

Начинающий действовать с 15 февраля в Европе потолок цен на российский газ может оказать влияние не только на работу рынков, но и на финансовую стабильность в целом, предупредил регулятор финансовых рынков ЕС

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Влияние временного потолка газовых цен, которое начинает действовать в Евросоюзе с 15 февраля, пока сложно оценить, но это не значит, что его не будет, — такое предупреждение содержится в разъяснении Европейского управления по надзору за рынком ценных бумаг (ESMA). Документ, текст которого цитирует Bloomberg, будет публично представлен в понедельник.

По мнению регулятора, введение ценового потолка приведет к сокращению ликвидности торгов, сделки будут переходить в область внебиржевого рынка. Предполагается, что механизм предельных цен не будет распространяться на внебиржевые сделки.

«Практика ценовых потолков может стать причиной серьезных и резких изменений системы рыночных отношений, повлиять на порядок функционирования рынков и в целом на финансовую стабильность», — указано в проекте документа.

В декабре 2022 года министры энергетики стран ЕС договорились установить предельные цены на российский газ. Потолок будет установлен на уровне €180 за мегаватт-час (около $2 тыс. за 1 тыс. куб. м), ограничение начнет действовать с 15 февраля. Обязательными условиями перехода Европы в режим предельных цен являются превышение стоимости газа на голландской торговой площадке Title Transfer Facility (TTF) уровня в €180 за мегаватт-час, при этом цена должна быть минимум на €35 выше стоимости сжиженного природного газа на мировом рынке.

Ранее Еврокомиссия предлагала другие параметры соглашения о потолке цен на российский газ: предельную цену на уровне €275 за мегаватт-час (около $3 тыс. за 1 тыс. куб. м). Но тогда договориться о потолке цен на газ и о принципе общеевропейских закупок топлива не удалось.