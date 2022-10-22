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Беглов приехал в часть со словами «кто на передовой, кто губернатором»

Беглов посетил воинскую часть в Ленобласти со словами «кто на передовой, кто губернатором»
Губернатору показали занятия по подготовке снайперов, метанию гранат, тактической медицине. Он выступил с речью перед мобилизованными, заявив об атаке на Россию и что «в наше время мы тоже с автоматами побывали в разных точках»

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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов приехал в одну из воинских частей в Ленинградской области, где проходят подготовку призванные по мобилизации, сообщает пресс-служба Смольного. По данным городской администрации, «каждый третий из них — доброволец».

Глава города поговорил с мобилизованными и добровольцами, в том числе, выслушал их жалобы на недостаточное вооружение и на то, что некоторые получили только часть обещанных выплат, передает «Фонтанка». Размер единовременных выплат мобилизованным составляет 100 тыс. руб., добровольцам — 300 тыс.

Губернатор выступил с речью, в которой сказал, что «в наше время мы тоже с автоматами побывали в разных точках» и задался вопросом «А кто, кроме нас?» Он заявил, что на Россию «идет атака»: «Время выбрало нас: кто-то на передовой, кто-то губернатором, кто-то здесь тренирует бойцов, но все мы защищаем свою Родину».

Как сообщили в Смольном, Беглов посетил полигон, на котором тренируются призванные из запаса. Ему показали занятия по приведению оружия к бою, тактической медицине, подготовке снайперов, метанию имитационных и боевых гранат, штурму здания и обороне. Губернатор также передал призванным именные комплекты дополнительного снаряжения, куда вошли средства личной гигиены, аптечки и спальные мешки, сообщает Смольный.

Российские власти не называют сроки окончания мобилизации в стране. 10 октября уполномоченная по правам человека в Петербурге Светлана Агапитова заявила о завершении в городе «первого этапа» мобилизации (в Госдуме при этом указывают, что она не делится на этапы). Накануне глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что город «успешно выполняет» план мобилизации, не назвав конкретных цифр.

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На прошлой неделе «Фонтанка» и другие СМИ сообщили, что в подъездах нескольких петербургских ЖК дежурят сотрудники полиции, они проверяют документы у мужчин. Как заявили в городской администрации, полицейские вручают повторные повестки гражданам, которые после получения первой повестки не явились в военкомат и не предоставили данные о себе. Власти настаивают, что это делается в рамках законодательства, «Если бы все пришли для уточнения данных, то и не надо бы было ходить по квартирам», — сообщили в пресс-службе администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга.

20 октября впервые с начала мобилизации президент Владимир Путин посетил пункт подготовки мобилизованных в Рязанской области. Он проверил, как мобилизованные проходят подготовку и боевое слаживание, и сделал несколько тестовых выстрелов из винтовки Драгунова при посещении стрелкового комплекса.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Александр Беглов воинская часть Ленинградская область Санкт-Петербург частичная мобилизация
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