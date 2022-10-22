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Власти Украины сообщили о более 1,5 млн абонентов без света из-за ударов

Офис Зеленского: более 1,5 млн абонентов остались без света из-за ударов
Без электричества остались сотни тысяч человек в семи регионах Украины, в том числе Волынской области. В ее административном центре — Луцке — энергообъект «фактически уничтожен», сообщил мэр города
Фото: Carl Court / Getty Images
Фото: Carl Court / Getty Images

Из-за повреждения энергетических объектов Украины без электроснабжения остались почти 1,5 млн абонентов в семи областях на юге, в центральной и западной частях страны, сообщил в своем телеграм-канале замглавы офиса президента Кирилл Тимошенко.

По его словам, в Хмельницкой области света нет у 672 тыс. абонентов, в Николаевской — 188,4 тыс., в Черкасской — 242 тыс., в Ровненской — 174,79 тыс., в Кировоградской — 61,9 тыс., в Одесской — 10,5 тыс.

Пострадала и Волынская область на северо-западе Украины, где без электричества остались 102 тыс. человек, написал Тимошенко. Как сообщил мэр Луцка (административный цент области) Игорь Полищук, ракета попала в городской энергетический объект, «фактически он уничтожен, сейчас его восстановление невозможно».

22 октября в ряде областей Украины два раза за утро звучала воздушная тревога, в шести из них прогремели взрывы, ударам подверглись объекты энергетической инфраструктуры. Компания «Укрэнерго» сообщила, что масштаб повреждений сопоставим или может превышать последствия российской атаки с 10 по 12 октября. Российское Минобороны с 10 октября отчитывается об ударах «высокоточным оружием большой дальности» по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины. Президент Владимир Путин обвинил Киев во взрыве на Крымском мосту и попытках терактов на Курской АЭС, и пообещал Киеву «жесткие последствия» в случае других атак.

По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, в результате обстрелов повреждено до 40% энергетической инфраструктуры страны. Власти призывают жителей сократить потребление электричества и вводят веерные отключения, чтобы снизить нагрузку на электросети и дать время для ремонта поврежденного оборудования.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Украина электричество энергетический сектор Луцк
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