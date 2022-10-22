Двое погибли при обстреле города в Белгородской области

Ранее губернатор Гладков сообщал об 11 пострадавших. Из-за попадания снарядов 15 тыс. человек отключили от электроэнергии

В результате обстрела города Шебекино Белгородской области погибли два человека, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

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По данным «Известий» и телеграм-канала «112», погибшие — мужчина и 16-летний подросток. В СК позднее также сообщили, что, по предварительным данным, один из погибших — несовершеннолетний.

Губернатор написал, что из-за попадания снарядов почти 15 тыс. человек остались без электроэнергии, на устранение последствий понадобится до шести часов.

Ранее Гладков говорил об 11 раненых и пострадавших гражданских объектах.

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Шебекино — административный центр Шебекинского района, который граничит с Харьковской областью Украины. С начала российской военной операции город не раз подвергался обстрелам. В последние дни, по сообщению властей, такие случаи участились: 11 октября была атакована подстанция, из-за повреждения трансформатора более 2 тыс. человек остались без энергоснабжения. Два дня спустя Гладков сообщил об обстреле таможенного пункта пропуска, из-за чего тот «практически перестал существовать».

19 октября при обстреле Шебекино пострадали три человека, один из них был ранен в грудь и в тяжелом состоянии доставлен в больницу. В тот же день в Белгородской области и еще семи регионах ввели «средний уровень реагирования», который предполагает особый режим работы объектов связи, транспорта и типографий, ограничения на въезд и выезд граждан, а также досмотры автотранспорта. По словам Гладкова, некоторые жители области попросили о временном переселении, 500 человек будут жить в одном из подмосковных санаториев.